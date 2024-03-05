الذهب يرتفع ويلامس مستويات قياسية مع تزايد الآمال بخفض أسعار الفائدة

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، الاثنين، إنه لا يزال يعتقد أنه سيكون ملائمًا أن يوافق البنك المركزي على تخفيضين في أسعار الفائدة كل منهما ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.