الذهب يرتفع ويلامس مستويات قياسية مع تزايد الآمال بخفض أسعار الفائدة

لامست أسعار الذهب، الثلاثاء، قمة غير مسبوقة، مدفوعة بتزايد الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في يونيو القادم، إذ يترقب المستثمرون كلمة يلقيها رئيس البنك جيروم باول وبيانات وظائف رئيسة سعيًا للحصول على مزيد من المؤشرات.
وتفصيلاً، صعد الذهب في المعاملات الفورية بحلول الساعة 20:01 بتوقيت غرينتش، بنسبة 0.75 بالمئة إلى 2130.32 دولار للأونصة، ولامست أسعار الذهب 2141.79 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وقال ريكاردو إيفانجليستا كبير المحللين في أكتيف تريدز "نرجح أن نرى الذهب يلامس مستويات غير مسبوقة قريبًا مع الخفض المحتمل لأسعار الفائدة الأمريكية، في حين نرجح أن تؤدي الضبابية الجيوسياسية العالمية والمخاوف إزاء النشاط الاقتصادي إلى إذكاء الطلب المرتفع على الذهب".
وزاد الذهب نحو 50 دولارًا الأسبوع الماضي، مدفوعًا ببيانات ضعيفة عن الصناعات التحويلية الأمريكية وتراجع ضغوط الأسعار، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، الاثنين، إنه لا يزال يعتقد أنه سيكون ملائمًا أن يوافق البنك المركزي على تخفيضين في أسعار الفائدة كل منهما ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.
وينصب تركيز السوق على شهادة رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول أمام الكونغرس يومي الأربعاء والخميس.