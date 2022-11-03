دون الـ96 دولارًا.. أسعار النفط تتراجع بعد ارتفاعها أمس

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس بعدما سجلت ارتفاعًا بأكثر من 1% عند تسوية تعاملات أمس، حيث تواجه ضغوطًا بيعية مع ارتفاع الدولار الأمريكي، عقب قرار رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير بنسبة 0.49% أو بنحو 47 سنتًا إلى 95.69 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:12 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.64% أو 58 سنتًا إلى 89.42 دولار للبرميل.
ووفق "رويترز"، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" في تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي أمس أنه من المبكر جدًا التفكير في وقف رفع أسعار الفائدة، وهو ما يمهد لمزيد من الزيادات خلال الاجتماعات القادمة.
على جانب آخر، من المقرر أن يبدأ الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي لغزو أوكرانيا في الخامس من ديسمبر المقبل، وسيليه وقف استيراد المنتجات النفطية في فبراير.
وقال محللو "إيه إن زد" في مذكرة نقلتها "سي إن بي سي": إنه من المرجح أيضًا أن يحافظ منتجو "أوبك" على شُحّ الإمدادات في الأشهر المقبلة؛ إذ إنهم يواجهون صعوبة في الوصول إلى حصص الإنتاج المحددة سابقًا.