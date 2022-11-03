دون الـ96 دولارًا.. أسعار النفط تتراجع بعد ارتفاعها أمس

وقال محللو "إيه إن زد" في مذكرة نقلتها "سي إن بي سي": إنه من المرجح أيضًا أن يحافظ منتجو "أوبك" على شُحّ الإمدادات في الأشهر المقبلة؛ إذ إنهم يواجهون صعوبة في الوصول إلى حصص الإنتاج المحددة سابقًا.