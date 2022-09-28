أسعار النفط تهبط بأكثر من 1%.. وبرنت عند 84.94 دولارًا للبرميل

هبطت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، وسط توقعات بارتفاع مخزونات النفط الأمريكية التي من شأنها زيادة المعروض النفطي في الأسواق؛ في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.
ويضيف ارتفاع الدولار الأمريكي المزيدَ من الضغوط على النفط الخام؛ حيث إنه يجعل السلعة المسعّرة بالعملة الأمريكية أكثرَ تكلفة بالنسبة للمشترين؛ مما يُضعِف الطلب على الخام.
وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة الثلاثاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام 4.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، كما ارتفع مخزون المقطرات 0.4 مليون برميل؛ بينما تراجعت مخزونات البنزين 1.04 مليون برميل.
وينتظر المستثمرون صدور البيانات الرسمية من قِبَل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم، مع توقعات بارتفاع مخزونات النفط 400 ألف برميل.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 1.5% أو بنحو 1.33 دولار إلى 84.94 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:11 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 1.27% أو ما يعادل دولارًا واحدًا إلى 77.33 دولارًا للبرميل.