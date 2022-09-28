أسعار النفط تهبط بأكثر من 1%.. وبرنت عند 84.94 دولارًا للبرميل

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة الثلاثاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام 4.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، كما ارتفع مخزون المقطرات 0.4 مليون برميل؛ بينما تراجعت مخزونات البنزين 1.04 مليون برميل.