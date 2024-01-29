أسعار الذهب ترتفع عند 2025.99 دولارًا للأونصة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين؛ إذ أدى تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا وسط معاملات محدودة؛ حيث يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاستيضاح الأمر بشأن أسعار الفائدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2025.99 دولارًا للأونصة بحلول الساعة (04.03 بتوقيت غرينتش).
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% أيضًا إلى 2025.20 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.91 دولارًا للأوقية. وانخفض البلاتين 0.2% إلى 911.18 دولارًا، كما تراجع البلاديوم 0.3% إلى 952.33 دولارًا.