أسعار الذهب ترتفع عند 2025.99 دولارًا للأونصة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.91 دولارًا للأوقية. وانخفض البلاتين 0.2% إلى 911.18 دولارًا، كما تراجع البلاديوم 0.3% إلى 952.33 دولارًا.