برنت يهبط عند 87.17 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم في بداية تعاملات محدودة بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في شرق آسيا، لكنها حافظت على معظم المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي على خلفية احتمال حدوث انتعاش اقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط، هذا العام.