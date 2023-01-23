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برنت يهبط عند 87.17 دولار للبرميل

تراجعت أسعار خام غرب تكساس 40 سنتاً
برنت يهبط عند 87.17 دولار للبرميل
سبق
سبق

تراجعت أسعار النفط اليوم في بداية تعاملات محدودة بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في شرق آسيا، لكنها حافظت على معظم المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي على خلفية احتمال حدوث انتعاش اقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط، هذا العام.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 87.17 دولار الساعة 00:31 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتاً بانخفاض أيضاً 0.5 في المائة إلى 81.24 دولار للبرميل.

ارتفع برنت الأسبوع الماضي 2.8 في المائة، بينما ارتفع الخام الأمريكي 1.8 في المائة، بحسب رويترز.

أسعار النفط
النفط

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