مؤشر "الأسهم السعودية" يُغلق مرتفعًا عند 10485 نقطة

وكانت أسهم شركات: بوبا العربية، والعربي، وإسمنت القصيم، والمواساة، ودلة الصحية؛ الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: السيف غاليري، ولوبريف، والصقر للتأمين، وولاء، وسدكو كابيتال ريت؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.95% و5.82%.