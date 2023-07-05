سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11591.55 نقطة

وكانت شركات ميدغيلف للتأمين، ومتطورة، والكيميائية، والصناعات الكهربائية، وشاكر الأكثر ارتفاعًا، أما شركات العربية، والدوائية، والخدمات الأرضية، ورعاية، والدريس الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و5.91%.