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الذهب يواصل التحليق لأعلى مستوياته منذ يونيو الماضي

زادت الأسعار في التعاملات الفورية إلى 1845.91 دولارًا للأونصة
الذهب يواصل التحليق لأعلى مستوياته منذ يونيو الماضي
سبق
سبق

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، وربحت أكثر من 6 دولارات لتواصل صعودها نحو أعلى مستوياتها منذ يونيو الماضي.

وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.34% أو ما يعادل 6.32 دولارات لتصل إلى 1845.91 دولارًا للأونصة؛ وفقًا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "08:40 صباحًا بتوقيت الإمارات".

في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023، بما نسبته 0.31% التي تعادل 5.75 دولارات لتصل إلى 1851.85 دولارًا للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.17% إلى 24.27 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.44% إلى 1102.4 دولار، وارتفع البلاديوم 2.08% إلى 1742.28 دولارًا.

الذهب
أسعار الذهب

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