في عدد من القطاعات.. 15 شركة تركية تبحث فرصًا لمنتجاتها بالسوق السعودي

بحَث وفد جمعية مصدّري الكهرباء والإلكترونيات التركي، مع قطاع الأعمال بغرفة الرياض، سبل تعزيز التعاون التجاري وإقامة شراكات استثمارية بين قطاعي الأعمال في البلدين وتقوية الروابط الاقتصادية.
ويضم الوفد 15 شركة متخصصة في قطاعات الكابلات، الإضاءة، المولدات والمحولات، الإلكترونيات، الأدوات المنزلية، المضخات، معدات الحفر، والمقابس والألواح الكهربائية.
وتم -على هامش- اللقاء عقد لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال، تم خلالها بحث أوجه التعاون المشترك، والاستفادة من الفرص المتاحة في اقتصاد الدولتين وتبادل الخبرات في مجال تخصصات الوفد.
يُذكر أن زيارة الوفد تأتي في إطار جهود غرفة الرياض لتقوية الروابط بين رجال الأعمال ونظرائهم في الدول الشقيقة والصديقة؛ لتعزيز الروابط التجارية والتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.