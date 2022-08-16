سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12545.14 نقطة

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وبترو رابغ، ومعادن، والمتحدة للتأمين، وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات معادن، ودار الأركان، وسابك للمغذيات الزراعية، والراجحي، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.