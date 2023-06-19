النفط يتخلى عن مكاسبه.. وبرنت يتراجع عند 75.93 دولار للبرميل

وانخفض عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج في المستقبل، بمقدار 8 ليصل إلى 687 منصة في الأسبوع المنتهي في 16 يونيو، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022.