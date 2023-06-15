تراجع طفيف لأسعار النفط.. وبرنت عند 73.03 دولارًا للبرميل

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس، ارتفاع المخزونات بمقدار 7.9 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، وزادت المخزونات في مركز التخزين الرئيسي في كوشينغ بأوكلاهوما إلى أعلى مستوياتها في عامين.