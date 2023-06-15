تراجع طفيف لأسعار النفط.. وبرنت عند 73.03 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار النفط في تعاملات الخميس مع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، وبعد إشارة الاحتياطي الفيدرالي إلى أن رفع الفائدة لم ينتهِ بعد.
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس، ارتفاع المخزونات بمقدار 7.9 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، وزادت المخزونات في مركز التخزين الرئيسي في كوشينغ بأوكلاهوما إلى أعلى مستوياتها في عامين.
وتوقف الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الذي انتهى أمس عن رفع الفائدة؛ لكنه تَوَقع رفعها أكثر من المتوقع في السابق لمواجهة التضخم.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.23% أو بقيمة 17 سنتًا عند 73.03 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:04 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يوليو 0.21% إلى 68.13 دولارًا للبرميل، بعدما انخفضت 1.7% في الجلسة السابقة.