أعمال

تعاملات الثلاثاء.. برنت يرتفع عند 75.60 دولار للبرميل

زادت قيمة العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي بنسبة 0.50%
تعاملات الثلاثاء.. برنت يرتفع عند 75.60 دولار للبرميل
سبق
سبق

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، مع إعلان الولايات المتحدة خطة لبدء إعادة بناء الاحتياطي الإستراتيجي، رغم توقعات زيادة الإنتاج.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر يوليو بنسبة 0.50% إلى 75.60 دولار للبرميل، في الساعة 07:58 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما ارتفعت قيمة العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر يونيو، بنسبة 0.50% إلى 71.45 دولار للبرميل.

واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسة- عند 102.37 نقطة، بعدما شكل ارتفاعه ضغطاً على أسعار السلع المقومة به خلال الأسبوع الماضي.

أسعار النفط
النفط

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