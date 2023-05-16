تعاملات الثلاثاء.. برنت يرتفع عند 75.60 دولار للبرميل

واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسة- عند 102.37 نقطة، بعدما شكل ارتفاعه ضغطاً على أسعار السلع المقومة به خلال الأسبوع الماضي.