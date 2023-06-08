بعد بيانات المخزونات الأمريكية غير المتوقعة.. أسعار النفط تسجل ارتفاعاً بتعاملات اليوم

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط انخفضت بمعدل 500 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في الـ 2 من يونيو الجاري، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع 1.022 مليون برميل.