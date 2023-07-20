النفط يتراجع.. وبرنت عند 79.46 دولارًا للبرميل

وقلّص النفط مكاسبه في وقت متأخر من الجلسة، بعد أن ارتفع العقدان بأكثر من دولار للبرميل. وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب: إن المشاركين في السوق استفادوا من ارتفاع الأسعار وجنوْا أرباحًا؛ وذلك بحسب "رويترز".