سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11307 نقاط

وكانت أسهم شركات: الوطنية للتعليم، ومتطورة، وريدان، ولازوردي، وميدغلف للتأمين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الصناعة الكهربائية، وأسواق المزرعة، والعربي، والرياض، وزين السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و2.70%.