النفط ينخفض.. وبرنت يُتداول دون 93 دولارًا

وشهدت الأسعار ضغوطًا بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بشكل غير متوقع في أغسطس، الذي دعم ارتفاع الدولار وبدد الآمال في أن الاحتياطي الفيدرالي قد يقلل من وتيرة رفع الفائدة في الأشهر المقبلة؛ مما أثقل على السلعة المسعرة بالعملة الأمريكية.