صندوق الاستثمارات يعلن الاستثمار في 4 شركات وطنية رائدة في "البناء والتشييد"

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة نسما وشركاهم للمقاولات عبدالعزيز التركي؛ "لقد التزمنا دائمًا ببناء التميز من خلال كوننا شركة وطنية مستدامة تعمل لأكثر من 40 سنة في انسجام مع المجتمع المحلي والبيئة مع الحفاظ على أعلى المعايير العالمية للتأثير بشكل أكبر على الاقتصاد المحلي، ونرحب بشراكة صندوق الاستثمارات العامة، ونفخر بالتعاون معه للإسهام في تحقيق مستهدفات تنمية وتنويع الاقتصاد المحلي، حيث ستُسهم هذه الشراكة في تعزيز مكانتنا كشركة مقاولات رائدة بالمملكة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030".