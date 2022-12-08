مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10246.61 نقطة

وجاءت أسهم شركات سايكو، وأسترا الصناعية، وساب، ومعادن، ورتال الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات شمس، والنهدي، ومجموعة تداول، والحفر العربية، وعذيب للاتصالات الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.85% و7.42%.