النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البيئة" تدعو ملاك الخيل لعدم التنقل بخيولهم بالرياض بدءاً من 26 فبراير

حتى 3 مارس.. لقرب انطلاق البطولة العالمية للفروسية "كأس السعودية "

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ملاك الخيل إلى عدم التنقل بخيولهم من الإسطبلات وإليها بالرياض ابتداءً من يوم 26 فبراير إلى 3 مارس؛ وذلك لقرب انطلاق البطولة العالمية للفروسية "كأس السعودية" لسباق الخيل، والتي تستضيفها المملكة في 29 فبراير الجاري.

وطالبت الوزارة جميع الملاك بالتعاون والتكاتف لإنجاح هذا السباق العالمي الأغلى من نوعه، والذي يقام لأول مرة في المملكة على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، تماشيًا مع ما تحظى به رياضة الفروسية في المملكة من اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، لتصل إلى العالمية وفق ما تضمنته أهداف رؤية 2030.

وتهيب الوزارة بملاك الخيل الالتزام بما وجّهت به في هذا الشأن؛ بهدف تطبيق إجراءات الأمن الوقائي، والمساهمة في إنجاح السباق، مشددة على أن عدم الالتزام بذلك سيعرض المخالفين للعقوبة وفق ما نصت عليه أحكام نظام الثروة الحيوانية بالمملكة.

يُذكر أن سباق "كاس السعودية" يأتي انطلاقًا لما تحظى به رياضة الفروسية من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية -حفظه الله- الذي يولي رياضة الفروسية رعايته الكبيرة وحرصه الدائم مما كان له الأثر الأكبر في تطورها وانتشارها، وبرهن على قدرة المملكة على استضافة وتنظيم المناسبات والملتقيات السياسية والاقتصادية والرياضية العالمية.

وزارة البيئة والمياه والزراعة ملاك الخيل البطولة العالمية للفروسية كأس السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البيئة" تدعو ملاك الخيل لعدم التنقل بخيولهم بالرياض بدءاً من 26 فبراير
سبق

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ملاك الخيل إلى عدم التنقل بخيولهم من الإسطبلات وإليها بالرياض ابتداءً من يوم 26 فبراير إلى 3 مارس؛ وذلك لقرب انطلاق البطولة العالمية للفروسية "كأس السعودية" لسباق الخيل، والتي تستضيفها المملكة في 29 فبراير الجاري.

وطالبت الوزارة جميع الملاك بالتعاون والتكاتف لإنجاح هذا السباق العالمي الأغلى من نوعه، والذي يقام لأول مرة في المملكة على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، تماشيًا مع ما تحظى به رياضة الفروسية في المملكة من اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، لتصل إلى العالمية وفق ما تضمنته أهداف رؤية 2030.

وتهيب الوزارة بملاك الخيل الالتزام بما وجّهت به في هذا الشأن؛ بهدف تطبيق إجراءات الأمن الوقائي، والمساهمة في إنجاح السباق، مشددة على أن عدم الالتزام بذلك سيعرض المخالفين للعقوبة وفق ما نصت عليه أحكام نظام الثروة الحيوانية بالمملكة.

يُذكر أن سباق "كاس السعودية" يأتي انطلاقًا لما تحظى به رياضة الفروسية من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية -حفظه الله- الذي يولي رياضة الفروسية رعايته الكبيرة وحرصه الدائم مما كان له الأثر الأكبر في تطورها وانتشارها، وبرهن على قدرة المملكة على استضافة وتنظيم المناسبات والملتقيات السياسية والاقتصادية والرياضية العالمية.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
03:15 PM

"البيئة" تدعو ملاك الخيل لعدم التنقل بخيولهم بالرياض بدءاً من 26 فبراير

حتى 3 مارس.. لقرب انطلاق البطولة العالمية للفروسية "كأس السعودية "

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
603

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ملاك الخيل إلى عدم التنقل بخيولهم من الإسطبلات وإليها بالرياض ابتداءً من يوم 26 فبراير إلى 3 مارس؛ وذلك لقرب انطلاق البطولة العالمية للفروسية "كأس السعودية" لسباق الخيل، والتي تستضيفها المملكة في 29 فبراير الجاري.

وطالبت الوزارة جميع الملاك بالتعاون والتكاتف لإنجاح هذا السباق العالمي الأغلى من نوعه، والذي يقام لأول مرة في المملكة على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، تماشيًا مع ما تحظى به رياضة الفروسية في المملكة من اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، لتصل إلى العالمية وفق ما تضمنته أهداف رؤية 2030.

وتهيب الوزارة بملاك الخيل الالتزام بما وجّهت به في هذا الشأن؛ بهدف تطبيق إجراءات الأمن الوقائي، والمساهمة في إنجاح السباق، مشددة على أن عدم الالتزام بذلك سيعرض المخالفين للعقوبة وفق ما نصت عليه أحكام نظام الثروة الحيوانية بالمملكة.

يُذكر أن سباق "كاس السعودية" يأتي انطلاقًا لما تحظى به رياضة الفروسية من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية -حفظه الله- الذي يولي رياضة الفروسية رعايته الكبيرة وحرصه الدائم مما كان له الأثر الأكبر في تطورها وانتشارها، وبرهن على قدرة المملكة على استضافة وتنظيم المناسبات والملتقيات السياسية والاقتصادية والرياضية العالمية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,693
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,827
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,428
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,793

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة