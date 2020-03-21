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عجزوا عن دفعه للتحرك.. "ترامب" تجاهل تحذيرات الاستخبارات عن خطورة "كورونا"

أعرب عن قناعته بأن الفيروس لن ينتشر على نطاق واسع

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجاهل تحذيرات متكررة أصدرتها في الأشهر القليلة الماضية أجهزة الاستخبارات بشأن خطورة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19"؛ حسبما أورد اليوم (السبت) موقع "روسيا اليوم".

ونسبت "واشنطن بوست" إلى مَن وصفتهم بمسؤولين أمريكيين مطلعين على تلك التقارير الاستخباراتية؛ تأكيدهم أن "البيت الأبيض والمشرعين في الكونغرس لم يصغوا في يناير وفبراير الماضيين إلى تلك التحذيرات، ولم يتخذوا خطوات كان من شأنها الحد من نطاق انتشار الفيروس في الولايات المتحدة لاحقًا".

من جهته بيّن أحد المسؤولين أن "ترامب" لم يتوقّع ذلك، لكنّ كثيرًا من الأفراد الآخرين في إدارته كانوا يتوقعون ذلك، غير أنهم عجزوا عن دفعه إلى اتخاذ أي شيء في هذا السبيل".

من ناحيتها أشارت مصادر إلى أن مستشارين كبارًا في البيت الأبيض، بمن فيهم وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس أزار، وكبير موظفي البيت الأبيض حينئذ مايك مولفاني، ورئيس مجلس السياسة المحلية جو غروغان، ونائب مستشار الأمن القومي ماثيو بوتينجر؛ حاولوا إقناع "ترامب" بأخذ خطر كورونا على محمل الجد واتخاذ إجراءات احترازية، لكن الرئيس تجاهل هذه النصائح وأعرب عن قناعته بأن الفيروس لن ينتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة، وبأن الوضع تحت السيطرة التامة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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عجزوا عن دفعه للتحرك.. "ترامب" تجاهل تحذيرات الاستخبارات عن خطورة "كورونا"
سبق

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجاهل تحذيرات متكررة أصدرتها في الأشهر القليلة الماضية أجهزة الاستخبارات بشأن خطورة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19"؛ حسبما أورد اليوم (السبت) موقع "روسيا اليوم".

ونسبت "واشنطن بوست" إلى مَن وصفتهم بمسؤولين أمريكيين مطلعين على تلك التقارير الاستخباراتية؛ تأكيدهم أن "البيت الأبيض والمشرعين في الكونغرس لم يصغوا في يناير وفبراير الماضيين إلى تلك التحذيرات، ولم يتخذوا خطوات كان من شأنها الحد من نطاق انتشار الفيروس في الولايات المتحدة لاحقًا".

من جهته بيّن أحد المسؤولين أن "ترامب" لم يتوقّع ذلك، لكنّ كثيرًا من الأفراد الآخرين في إدارته كانوا يتوقعون ذلك، غير أنهم عجزوا عن دفعه إلى اتخاذ أي شيء في هذا السبيل".

من ناحيتها أشارت مصادر إلى أن مستشارين كبارًا في البيت الأبيض، بمن فيهم وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس أزار، وكبير موظفي البيت الأبيض حينئذ مايك مولفاني، ورئيس مجلس السياسة المحلية جو غروغان، ونائب مستشار الأمن القومي ماثيو بوتينجر؛ حاولوا إقناع "ترامب" بأخذ خطر كورونا على محمل الجد واتخاذ إجراءات احترازية، لكن الرئيس تجاهل هذه النصائح وأعرب عن قناعته بأن الفيروس لن ينتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة، وبأن الوضع تحت السيطرة التامة.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
03:42 PM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
05:03 PM

عجزوا عن دفعه للتحرك.. "ترامب" تجاهل تحذيرات الاستخبارات عن خطورة "كورونا"

أعرب عن قناعته بأن الفيروس لن ينتشر على نطاق واسع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجاهل تحذيرات متكررة أصدرتها في الأشهر القليلة الماضية أجهزة الاستخبارات بشأن خطورة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19"؛ حسبما أورد اليوم (السبت) موقع "روسيا اليوم".

ونسبت "واشنطن بوست" إلى مَن وصفتهم بمسؤولين أمريكيين مطلعين على تلك التقارير الاستخباراتية؛ تأكيدهم أن "البيت الأبيض والمشرعين في الكونغرس لم يصغوا في يناير وفبراير الماضيين إلى تلك التحذيرات، ولم يتخذوا خطوات كان من شأنها الحد من نطاق انتشار الفيروس في الولايات المتحدة لاحقًا".

من جهته بيّن أحد المسؤولين أن "ترامب" لم يتوقّع ذلك، لكنّ كثيرًا من الأفراد الآخرين في إدارته كانوا يتوقعون ذلك، غير أنهم عجزوا عن دفعه إلى اتخاذ أي شيء في هذا السبيل".

من ناحيتها أشارت مصادر إلى أن مستشارين كبارًا في البيت الأبيض، بمن فيهم وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس أزار، وكبير موظفي البيت الأبيض حينئذ مايك مولفاني، ورئيس مجلس السياسة المحلية جو غروغان، ونائب مستشار الأمن القومي ماثيو بوتينجر؛ حاولوا إقناع "ترامب" بأخذ خطر كورونا على محمل الجد واتخاذ إجراءات احترازية، لكن الرئيس تجاهل هذه النصائح وأعرب عن قناعته بأن الفيروس لن ينتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة، وبأن الوضع تحت السيطرة التامة.

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