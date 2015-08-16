النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"خلود عطار" مديرة للمركز الإعلامي في نادي الوحدة

أعلنت إدارة نادي الوحدة تعيين خلود عطار لتولي رئاسة المركز الإعلامي في النادي.

وقال النادي في تغريدة:" تم التعاقد مع شركة كاف التي ترأسها خلود عطار لإدارة المركز الإعلامي لنادي الوحدة، لتكون أول سيدة تدير مركزاً إعلامياً لناد سعودي".

من جانبه قدم النادي الشكر إلى عاطف الأحمدي المدير السابق للمركز الإعلامي على تعاونه في المرحلة الانتقالية على الرغم من تقديم اعتذاره مسبقاً عن مواصلة عمله.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"خلود عطار" مديرة للمركز الإعلامي في نادي الوحدة
سبق

أعلنت إدارة نادي الوحدة تعيين خلود عطار لتولي رئاسة المركز الإعلامي في النادي.

وقال النادي في تغريدة:" تم التعاقد مع شركة كاف التي ترأسها خلود عطار لإدارة المركز الإعلامي لنادي الوحدة، لتكون أول سيدة تدير مركزاً إعلامياً لناد سعودي".

من جانبه قدم النادي الشكر إلى عاطف الأحمدي المدير السابق للمركز الإعلامي على تعاونه في المرحلة الانتقالية على الرغم من تقديم اعتذاره مسبقاً عن مواصلة عمله.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
10:21 PM

"خلود عطار" مديرة للمركز الإعلامي في نادي الوحدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
3
8,113

أعلنت إدارة نادي الوحدة تعيين خلود عطار لتولي رئاسة المركز الإعلامي في النادي.

وقال النادي في تغريدة:" تم التعاقد مع شركة كاف التي ترأسها خلود عطار لإدارة المركز الإعلامي لنادي الوحدة، لتكون أول سيدة تدير مركزاً إعلامياً لناد سعودي".

من جانبه قدم النادي الشكر إلى عاطف الأحمدي المدير السابق للمركز الإعلامي على تعاونه في المرحلة الانتقالية على الرغم من تقديم اعتذاره مسبقاً عن مواصلة عمله.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,868
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,795
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,778
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,896

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة