"خلود عطار" مديرة للمركز الإعلامي في نادي الوحدة

أعلنت إدارة نادي الوحدة تعيين خلود عطار لتولي رئاسة المركز الإعلامي في النادي.

وقال النادي في تغريدة:" تم التعاقد مع شركة كاف التي ترأسها خلود عطار لإدارة المركز الإعلامي لنادي الوحدة، لتكون أول سيدة تدير مركزاً إعلامياً لناد سعودي".

من جانبه قدم النادي الشكر إلى عاطف الأحمدي المدير السابق للمركز الإعلامي على تعاونه في المرحلة الانتقالية على الرغم من تقديم اعتذاره مسبقاً عن مواصلة عمله.