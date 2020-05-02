النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزير المالية: المملكة لم تمرّ بمثل هذه الأزمة منذ عقود.. وننظر في قائمة النفقات ونختار الأقل ضررا على المواطنين

الاتحاد التونسي يقترح استكمال جميع مباريات الدوري في ملاعب العاصمة

قال: للاستجابة إلى الشروط الصحية والوقاية من فيروس كورونا المستجد

اقترح الاتحاد التونسي لكرة القدم إجراء جميع المباريات المتبقية لمنافسات الدوري في ملاعب العاصمة والمناطق المحيطة بها للاستجابة إلى الشروط الصحية والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واقترح اتحاد الكرة في منشور صحي لمشروع عودة نشاط الكرة، تجميع فرق الدوري الممتاز في فنادق بالعاصمة وإخضاعها إلى العزل طيلة المباريات المتبقية مع التقيد بشروط صحية.

وينتظر الاتحاد موقف السلطات الرسمية من إمكانية عودة النشاط الكروي المعلق منذ منتصف مارس الماضي بعد جلسة بين رئيس الاتحاد ووزير الرياضة.

وذكر الاتحاد في بيان له أنه "يؤكد احترامه لكل قرارات مؤسسات الدولة وأولوياتها في سياستها العامة لمجابهة جائحة كورونا وأن الرجوع للتدريبات الفردية أو الجماعية أو المباريات الرسمية يخضع لترخيص مسبق من مؤسسات الدولة".

ومن بين مقترحات الاتحاد استئناف التدريبات في مرحلة أولى داخل مجموعات مصغرة وإجراء المباريات في ملاعب العاصمة والمناطق القريبة منها من دون حضور الجماهير وإجراء التحاليل الطبية للاعبين بشكل دوري.

وتبقت 10 جولات على نهاية الموسم الحالي حيث يتصدر الترجي جدول الترتيب بـ44 نقطة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
الاتحاد التونسي يقترح استكمال جميع مباريات الدوري في ملاعب العاصمة
سبق

اقترح الاتحاد التونسي لكرة القدم إجراء جميع المباريات المتبقية لمنافسات الدوري في ملاعب العاصمة والمناطق المحيطة بها للاستجابة إلى الشروط الصحية والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واقترح اتحاد الكرة في منشور صحي لمشروع عودة نشاط الكرة، تجميع فرق الدوري الممتاز في فنادق بالعاصمة وإخضاعها إلى العزل طيلة المباريات المتبقية مع التقيد بشروط صحية.

وينتظر الاتحاد موقف السلطات الرسمية من إمكانية عودة النشاط الكروي المعلق منذ منتصف مارس الماضي بعد جلسة بين رئيس الاتحاد ووزير الرياضة.

وذكر الاتحاد في بيان له أنه "يؤكد احترامه لكل قرارات مؤسسات الدولة وأولوياتها في سياستها العامة لمجابهة جائحة كورونا وأن الرجوع للتدريبات الفردية أو الجماعية أو المباريات الرسمية يخضع لترخيص مسبق من مؤسسات الدولة".

ومن بين مقترحات الاتحاد استئناف التدريبات في مرحلة أولى داخل مجموعات مصغرة وإجراء المباريات في ملاعب العاصمة والمناطق القريبة منها من دون حضور الجماهير وإجراء التحاليل الطبية للاعبين بشكل دوري.

وتبقت 10 جولات على نهاية الموسم الحالي حيث يتصدر الترجي جدول الترتيب بـ44 نقطة.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
09:22 PM

الاتحاد التونسي يقترح استكمال جميع مباريات الدوري في ملاعب العاصمة

قال: للاستجابة إلى الشروط الصحية والوقاية من فيروس كورونا المستجد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
0
100

اقترح الاتحاد التونسي لكرة القدم إجراء جميع المباريات المتبقية لمنافسات الدوري في ملاعب العاصمة والمناطق المحيطة بها للاستجابة إلى الشروط الصحية والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واقترح اتحاد الكرة في منشور صحي لمشروع عودة نشاط الكرة، تجميع فرق الدوري الممتاز في فنادق بالعاصمة وإخضاعها إلى العزل طيلة المباريات المتبقية مع التقيد بشروط صحية.

وينتظر الاتحاد موقف السلطات الرسمية من إمكانية عودة النشاط الكروي المعلق منذ منتصف مارس الماضي بعد جلسة بين رئيس الاتحاد ووزير الرياضة.

وذكر الاتحاد في بيان له أنه "يؤكد احترامه لكل قرارات مؤسسات الدولة وأولوياتها في سياستها العامة لمجابهة جائحة كورونا وأن الرجوع للتدريبات الفردية أو الجماعية أو المباريات الرسمية يخضع لترخيص مسبق من مؤسسات الدولة".

ومن بين مقترحات الاتحاد استئناف التدريبات في مرحلة أولى داخل مجموعات مصغرة وإجراء المباريات في ملاعب العاصمة والمناطق القريبة منها من دون حضور الجماهير وإجراء التحاليل الطبية للاعبين بشكل دوري.

وتبقت 10 جولات على نهاية الموسم الحالي حيث يتصدر الترجي جدول الترتيب بـ44 نقطة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,798
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,541
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,904
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,872

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة