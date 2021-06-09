"بلومبيرغ": "أرامكو" تبدأ تسويق الصكوك الدولارية على 3 شرائح

تستعد لبدء إصدار صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار

ذكرت وكالة "بلومبيرغ"، أن الصكوك الدولية المقومة بالدولار التي أصدرتها شركة أرامكو والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي بدأت تسويقها ستصدر على 3 شرائح.

وتكشف الوثيقة أن الصفقة ستتألف من شرائح لأجل ثلاث وخمس وعشر سنوات.

وأوضحت أن الصكوك ستكون على مدى 3 و5 و10 سنوات، مبينة أن المستثمرين المحتملين تلقوا تسعيراً استرشادياً لشريحة ثلاث سنوات عند 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، ولخمس سنوات عند 125 نقطة أساس ولعشر سنوات عند 160 نقطة أساس.

وقالت الوكالة، إن "أرامكو" تستعد لبدء إصدار صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار بموجب برنامجها لإصدار الصكوك، على أن ينتهي الطرح يوم 17 يونيو 2021.

وبيّنت الشركة أن قيمة الطرح سيتم تحديدها حسب ظروف السوق، وسيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من الصكوك للأغراض العامة للشركة أو لأيّ غرض آخر محدّد في الشروط النهائية لسلسلة من الصكوك.