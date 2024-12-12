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"تعليم ينبع" يرشح "الجهني" للمشاركة في "رحلة المتفوقات" بالقصيم

لتبادل الخبرات بين طالبات الصف الثالث الثانوي وإثراء خبراتهن

تأهلت الطالبة حنين راضي الجهني من المدرسة الثانوية الرابعة بينبع البحر، للمشاركة في الرحلة التعليمية للطالبة المتفوقة في دورتها السادسة، والتي ستنعقد بمنطقة القصيم لمدة يومين، ابتداءً من يوم الأربعاء 25 / 3 / 1439هـ، والتي تنظمها وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد سنوياً لإحدى إدارات التعليم.

وتستهدف "الرحلة" طالبة واحدة من كل إدارة تعليمية بهدف تبادل الخبرات بين الطالبات، وإثراء خبراتهن التربوية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز جوانب التفوق لدى الطالبة فيما يحقق البناء الإيجابي لشخصيتها، إضافة إلى تعزيز الانتماء للوطن ونشر ثقافاته المتنوعة.

وأوضحت مشرفة قسم التوجيه والإرشاد، منسقة البرنامج، عائشة السهلي، أنه تم إعداد خطة للترشيح وفقاً للدليل والضوابط للرحلة التعليمية والتي تستهدف طالبات الصف الثالث ثانوي المتفوقات، حيث تم عمل حصر للطالبات اللاتي تنطبق عليهن شروط الترشيح وهي: أن تكون الطالبة المرشحة سعودية الجنسية، ومنتظمة في مدرسة حكومية، وأن تكون من طالبات الصف الثالث الثانوي وحاصلة على معدل من 99% إلى 100% لآخر ثلاثة أعوام.

وأضافت أنه تم فرز ملفات الإنجاز وعمل مقابلة شخصية للطالبات للمفاضلة وتحديد الطالبة المناسبة وترشيحها للمشاركة في الرحلة التعليمية.

وباركت "السهلي" للطالبة هذا التميز، مقدمة شكرها وتقديرها لأسرتها ومدرستها، متمنية للجميع التوفيق.

يذكر أن برنامج الرحلة التعليمية للطالبة المتفوقة حقق في دوراته الخمس السابقة نجاحًا كبيرًا في تعزيز التفوق الدراسي، وكان له دور في إثراء الخبرات التربوية والاجتماعية للطالبات المتفوقات .

وكانت الوزارة طلبت من مديري التعليم في المناطق والمحافظات ترشيح طالبة واحدة من طالبات الصف الثالث ثانوي على مستوى إدارته، بحسب آليات وضوابط معينة، إضافة إلى تزويد إدارة التوجيه والإرشاد في إدارة التعليم في منطقة القصيم ببيانات الطالبة كاملة على البريد الإلكتروني والفاكس، إذ تنص التعليمات على صرف أوامر الإركاب للطالبة وولي أمرها على الدرجة الأولى؛ تقديراً لتميزها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم ينبع" يرشح "الجهني" للمشاركة في "رحلة المتفوقات" بالقصيم
سبق

تأهلت الطالبة حنين راضي الجهني من المدرسة الثانوية الرابعة بينبع البحر، للمشاركة في الرحلة التعليمية للطالبة المتفوقة في دورتها السادسة، والتي ستنعقد بمنطقة القصيم لمدة يومين، ابتداءً من يوم الأربعاء 25 / 3 / 1439هـ، والتي تنظمها وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد سنوياً لإحدى إدارات التعليم.

وتستهدف "الرحلة" طالبة واحدة من كل إدارة تعليمية بهدف تبادل الخبرات بين الطالبات، وإثراء خبراتهن التربوية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز جوانب التفوق لدى الطالبة فيما يحقق البناء الإيجابي لشخصيتها، إضافة إلى تعزيز الانتماء للوطن ونشر ثقافاته المتنوعة.

وأوضحت مشرفة قسم التوجيه والإرشاد، منسقة البرنامج، عائشة السهلي، أنه تم إعداد خطة للترشيح وفقاً للدليل والضوابط للرحلة التعليمية والتي تستهدف طالبات الصف الثالث ثانوي المتفوقات، حيث تم عمل حصر للطالبات اللاتي تنطبق عليهن شروط الترشيح وهي: أن تكون الطالبة المرشحة سعودية الجنسية، ومنتظمة في مدرسة حكومية، وأن تكون من طالبات الصف الثالث الثانوي وحاصلة على معدل من 99% إلى 100% لآخر ثلاثة أعوام.

وأضافت أنه تم فرز ملفات الإنجاز وعمل مقابلة شخصية للطالبات للمفاضلة وتحديد الطالبة المناسبة وترشيحها للمشاركة في الرحلة التعليمية.

وباركت "السهلي" للطالبة هذا التميز، مقدمة شكرها وتقديرها لأسرتها ومدرستها، متمنية للجميع التوفيق.

يذكر أن برنامج الرحلة التعليمية للطالبة المتفوقة حقق في دوراته الخمس السابقة نجاحًا كبيرًا في تعزيز التفوق الدراسي، وكان له دور في إثراء الخبرات التربوية والاجتماعية للطالبات المتفوقات .

وكانت الوزارة طلبت من مديري التعليم في المناطق والمحافظات ترشيح طالبة واحدة من طالبات الصف الثالث ثانوي على مستوى إدارته، بحسب آليات وضوابط معينة، إضافة إلى تزويد إدارة التوجيه والإرشاد في إدارة التعليم في منطقة القصيم ببيانات الطالبة كاملة على البريد الإلكتروني والفاكس، إذ تنص التعليمات على صرف أوامر الإركاب للطالبة وولي أمرها على الدرجة الأولى؛ تقديراً لتميزها.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
03:14 PM

"تعليم ينبع" يرشح "الجهني" للمشاركة في "رحلة المتفوقات" بالقصيم

لتبادل الخبرات بين طالبات الصف الثالث الثانوي وإثراء خبراتهن

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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تأهلت الطالبة حنين راضي الجهني من المدرسة الثانوية الرابعة بينبع البحر، للمشاركة في الرحلة التعليمية للطالبة المتفوقة في دورتها السادسة، والتي ستنعقد بمنطقة القصيم لمدة يومين، ابتداءً من يوم الأربعاء 25 / 3 / 1439هـ، والتي تنظمها وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد سنوياً لإحدى إدارات التعليم.

وتستهدف "الرحلة" طالبة واحدة من كل إدارة تعليمية بهدف تبادل الخبرات بين الطالبات، وإثراء خبراتهن التربوية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز جوانب التفوق لدى الطالبة فيما يحقق البناء الإيجابي لشخصيتها، إضافة إلى تعزيز الانتماء للوطن ونشر ثقافاته المتنوعة.

وأوضحت مشرفة قسم التوجيه والإرشاد، منسقة البرنامج، عائشة السهلي، أنه تم إعداد خطة للترشيح وفقاً للدليل والضوابط للرحلة التعليمية والتي تستهدف طالبات الصف الثالث ثانوي المتفوقات، حيث تم عمل حصر للطالبات اللاتي تنطبق عليهن شروط الترشيح وهي: أن تكون الطالبة المرشحة سعودية الجنسية، ومنتظمة في مدرسة حكومية، وأن تكون من طالبات الصف الثالث الثانوي وحاصلة على معدل من 99% إلى 100% لآخر ثلاثة أعوام.

وأضافت أنه تم فرز ملفات الإنجاز وعمل مقابلة شخصية للطالبات للمفاضلة وتحديد الطالبة المناسبة وترشيحها للمشاركة في الرحلة التعليمية.

وباركت "السهلي" للطالبة هذا التميز، مقدمة شكرها وتقديرها لأسرتها ومدرستها، متمنية للجميع التوفيق.

يذكر أن برنامج الرحلة التعليمية للطالبة المتفوقة حقق في دوراته الخمس السابقة نجاحًا كبيرًا في تعزيز التفوق الدراسي، وكان له دور في إثراء الخبرات التربوية والاجتماعية للطالبات المتفوقات .

وكانت الوزارة طلبت من مديري التعليم في المناطق والمحافظات ترشيح طالبة واحدة من طالبات الصف الثالث ثانوي على مستوى إدارته، بحسب آليات وضوابط معينة، إضافة إلى تزويد إدارة التوجيه والإرشاد في إدارة التعليم في منطقة القصيم ببيانات الطالبة كاملة على البريد الإلكتروني والفاكس، إذ تنص التعليمات على صرف أوامر الإركاب للطالبة وولي أمرها على الدرجة الأولى؛ تقديراً لتميزها.

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