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"الدماس": المملكة تولي عناية بالإحصاء ونجاحه مرتبط بخطط التنمية

تفقد تدريب المرشحين للمشاركة في "تعداد السعودية 2020"

تفقد مدير عام البنية التحتية لتقنية المعلومات، مدير عام برنامج مصدر بالهيئة العامة للإحصاء، منصور الدماس، سير العمل في البرنامج التدريبي، الذي ينفذه فرع الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة جازان، للمراقبين المرشحين للمشاركة في مشروع "تعداد السعودية 2020".

وشملت جولة مدير عام البنية التحتية لتقنية المعلومات، مقر التدريب بالمركز الثقافي بمدينة جيزان، ومسرح إدارة تعليم محافظة صبيا.

وأكد خلال كلمته، أهمية التعداد السكاني والذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين – حفظهما الله – عناية كبيرة لارتباطها بخطط التنمية ولأهمية توفير البيانات والمعلومات لمتخذ القرار في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠، والتي ستكون قاعدة عريضة من البيانات الإحصائية تستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلَّبُها برامج وخطط التنمية في المملكة.

من جانبه، قال مشرف مشروع التعداد العام للسكان والمساكن بمنطقة جازان (تعداد السعودية ٢٠٢٠)، علي بن عبدالله الحمدي، إن البرنامج الذي يستمر لمدة ستة أيام، وبمشاركة 542 متدربًا, يهدف إلى رفع مهارة ومعارف المراقبين المشاركين في أنشطة الإشراف والمتابعة وتدريبهم على التعاريف والمفاهيم المستخدمة في التعداد السكاني، وأعمال الفئات الإشرافية وطريقة استخدام العنوان الوطني في التعداد وقواعد وأسلوب حصر المباني وترقيم الوحدات العقارية.

ويهدف إلى التأكد من جودة البيانات والتدريب على أسلوب العمل الميداني ومتابعة المشتغلين والحالات المحتملة أثناء عملية حصر المباني، بالإضافة إلى طريقة تقسيم عمل منطقة المراقب وإسناد مناطق الباحثين آليًا.

يذكر أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة العربية السعودية "تعداد السعودية 2020"، سيوفر قاعدة عريضة من البيانات الإحصائية لتستخدم كأساس موثوق في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

الهيئة العامة للإحصاء جازان تعداد السعودية 2020

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدماس": المملكة تولي عناية بالإحصاء ونجاحه مرتبط بخطط التنمية
سبق

تفقد مدير عام البنية التحتية لتقنية المعلومات، مدير عام برنامج مصدر بالهيئة العامة للإحصاء، منصور الدماس، سير العمل في البرنامج التدريبي، الذي ينفذه فرع الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة جازان، للمراقبين المرشحين للمشاركة في مشروع "تعداد السعودية 2020".

وشملت جولة مدير عام البنية التحتية لتقنية المعلومات، مقر التدريب بالمركز الثقافي بمدينة جيزان، ومسرح إدارة تعليم محافظة صبيا.

وأكد خلال كلمته، أهمية التعداد السكاني والذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين – حفظهما الله – عناية كبيرة لارتباطها بخطط التنمية ولأهمية توفير البيانات والمعلومات لمتخذ القرار في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠، والتي ستكون قاعدة عريضة من البيانات الإحصائية تستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلَّبُها برامج وخطط التنمية في المملكة.

من جانبه، قال مشرف مشروع التعداد العام للسكان والمساكن بمنطقة جازان (تعداد السعودية ٢٠٢٠)، علي بن عبدالله الحمدي، إن البرنامج الذي يستمر لمدة ستة أيام، وبمشاركة 542 متدربًا, يهدف إلى رفع مهارة ومعارف المراقبين المشاركين في أنشطة الإشراف والمتابعة وتدريبهم على التعاريف والمفاهيم المستخدمة في التعداد السكاني، وأعمال الفئات الإشرافية وطريقة استخدام العنوان الوطني في التعداد وقواعد وأسلوب حصر المباني وترقيم الوحدات العقارية.

ويهدف إلى التأكد من جودة البيانات والتدريب على أسلوب العمل الميداني ومتابعة المشتغلين والحالات المحتملة أثناء عملية حصر المباني، بالإضافة إلى طريقة تقسيم عمل منطقة المراقب وإسناد مناطق الباحثين آليًا.

يذكر أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة العربية السعودية "تعداد السعودية 2020"، سيوفر قاعدة عريضة من البيانات الإحصائية لتستخدم كأساس موثوق في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
06:03 PM
اخر تعديل
30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
06:27 PM

"الدماس": المملكة تولي عناية بالإحصاء ونجاحه مرتبط بخطط التنمية

تفقد تدريب المرشحين للمشاركة في "تعداد السعودية 2020"

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فهد كاملي - جازان
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تفقد مدير عام البنية التحتية لتقنية المعلومات، مدير عام برنامج مصدر بالهيئة العامة للإحصاء، منصور الدماس، سير العمل في البرنامج التدريبي، الذي ينفذه فرع الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة جازان، للمراقبين المرشحين للمشاركة في مشروع "تعداد السعودية 2020".

وشملت جولة مدير عام البنية التحتية لتقنية المعلومات، مقر التدريب بالمركز الثقافي بمدينة جيزان، ومسرح إدارة تعليم محافظة صبيا.

وأكد خلال كلمته، أهمية التعداد السكاني والذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين – حفظهما الله – عناية كبيرة لارتباطها بخطط التنمية ولأهمية توفير البيانات والمعلومات لمتخذ القرار في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠، والتي ستكون قاعدة عريضة من البيانات الإحصائية تستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلَّبُها برامج وخطط التنمية في المملكة.

من جانبه، قال مشرف مشروع التعداد العام للسكان والمساكن بمنطقة جازان (تعداد السعودية ٢٠٢٠)، علي بن عبدالله الحمدي، إن البرنامج الذي يستمر لمدة ستة أيام، وبمشاركة 542 متدربًا, يهدف إلى رفع مهارة ومعارف المراقبين المشاركين في أنشطة الإشراف والمتابعة وتدريبهم على التعاريف والمفاهيم المستخدمة في التعداد السكاني، وأعمال الفئات الإشرافية وطريقة استخدام العنوان الوطني في التعداد وقواعد وأسلوب حصر المباني وترقيم الوحدات العقارية.

ويهدف إلى التأكد من جودة البيانات والتدريب على أسلوب العمل الميداني ومتابعة المشتغلين والحالات المحتملة أثناء عملية حصر المباني، بالإضافة إلى طريقة تقسيم عمل منطقة المراقب وإسناد مناطق الباحثين آليًا.

يذكر أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة العربية السعودية "تعداد السعودية 2020"، سيوفر قاعدة عريضة من البيانات الإحصائية لتستخدم كأساس موثوق في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

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