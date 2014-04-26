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"برنت" ينخفض 1.77 %.. تحت الـ 65 دولاراً للبرميل

خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي راجع بمقدار 1.06 دولار

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بنسبة 1.77 في المئة، ما يعادل 1.17 دولار أمريكي، ليصل سعره إلى 64.94 دولاراً أمريكياً للبرميل.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 1.06 دولار، ما نسبته 1.71 في المئة، ليسجل 61.08 دولاراً أمريكياً للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"برنت" ينخفض 1.77 %.. تحت الـ 65 دولاراً للبرميل
سبق

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بنسبة 1.77 في المئة، ما يعادل 1.17 دولار أمريكي، ليصل سعره إلى 64.94 دولاراً أمريكياً للبرميل.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 1.06 دولار، ما نسبته 1.71 في المئة، ليسجل 61.08 دولاراً أمريكياً للبرميل.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
02:39 PM

"برنت" ينخفض 1.77 %.. تحت الـ 65 دولاراً للبرميل

خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي راجع بمقدار 1.06 دولار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بنسبة 1.77 في المئة، ما يعادل 1.17 دولار أمريكي، ليصل سعره إلى 64.94 دولاراً أمريكياً للبرميل.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 1.06 دولار، ما نسبته 1.71 في المئة، ليسجل 61.08 دولاراً أمريكياً للبرميل.

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