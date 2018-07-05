إعلامي يمني: عسكريون من الحرس الثوري وحزب الله قدموا دعمًا للحوثيين عبر ميناء الحديدة

أكد أن الميليشيات الانقلابية لا تملك أي رؤية سياسية أو أهدافًا إستراتيجية تنموية

بيّن المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية عارف أبو حاتم الأهمية الاستراتيجية لميناء الحديدة للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران والذي يمثل الرئة التي يتنفس منها زعيمها عبدالملك الحوثي وميليشياته المسلحة طيلة الأربع سنوات الماضية؛ إذ يتم من خلاله الاستيلاء ونهب المساعدات الغذائية والمشتقات النفطية والمعونات الإنسانية وتهريب الأسلحة والمتفجرات والألغام البحرية واستقبال وتوديع الخبراء الإيرانيين ومن حزب الله اللبناني.

وأشار خلال حديثه إلى برنامج المشهد اليمني الذي ترأس تحريره روضة الجيزاني ويقدمه مبارك العصيمي على قناة الإخبارية، إلى أن الميليشيات الحوثية لا تملك أي رؤية سياسية أو أهدافًا إستراتيجية تنموية.

وأوضح: ويتضح ذلك أن الكلمة الأولى في شعارها هي الموت واللعنة التي تتمثل في صرختهم الكاذبة "الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام"..!! ولا تتضمن أي تنمية أو استثمار أو استقرار أو أمن.