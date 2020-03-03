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"الهلال": إصابة "عطيف" قطع في الرباط الصليبي

أعلنت إدارة نادي الهلال تعرّض عبدالله عطيف لقطع في الرباط الصليبي.

وقال النادي: "أجرى اللاعب عبدالله عطيف، قبل قليل، عملية المنظار على موضع إصابته في الركبة، تحت إشراف الطبيب "رامون كوجات"، واتضح خلال المنظار الاستشكافي أن لديه قطعاً في الرباط الصليبي، وتم إجراء تعويض الرباط في العملية ذاتها، بوجود مدير الإدارة الطبية في نادي الهلال الدكتور مبارك المطوع".

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام شباب أهلي دبي الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

الهلال عبدالله عطيف

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهلال": إصابة "عطيف" قطع في الرباط الصليبي
سبق

أعلنت إدارة نادي الهلال تعرّض عبدالله عطيف لقطع في الرباط الصليبي.

وقال النادي: "أجرى اللاعب عبدالله عطيف، قبل قليل، عملية المنظار على موضع إصابته في الركبة، تحت إشراف الطبيب "رامون كوجات"، واتضح خلال المنظار الاستشكافي أن لديه قطعاً في الرباط الصليبي، وتم إجراء تعويض الرباط في العملية ذاتها، بوجود مدير الإدارة الطبية في نادي الهلال الدكتور مبارك المطوع".

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام شباب أهلي دبي الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
05:41 PM

"الهلال": إصابة "عطيف" قطع في الرباط الصليبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة نادي الهلال تعرّض عبدالله عطيف لقطع في الرباط الصليبي.

وقال النادي: "أجرى اللاعب عبدالله عطيف، قبل قليل، عملية المنظار على موضع إصابته في الركبة، تحت إشراف الطبيب "رامون كوجات"، واتضح خلال المنظار الاستشكافي أن لديه قطعاً في الرباط الصليبي، وتم إجراء تعويض الرباط في العملية ذاتها، بوجود مدير الإدارة الطبية في نادي الهلال الدكتور مبارك المطوع".

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام شباب أهلي دبي الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

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