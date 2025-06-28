النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": طقس حار إلى شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم والحدود الشمالية

مصحوب برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.. يشمل مكة والمدينة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمرّ الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة، مصحوبًا برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، يمتدّ تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من مناطق: الرياض، القصيم، الحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من منطقتَيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة. في حين تكون السماء غائمةً جزئيًّا قد تتخلّلها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبيةً شرقية إلى جنوبية، بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": طقس حار إلى شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم والحدود الشمالية
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمرّ الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة، مصحوبًا برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، يمتدّ تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من مناطق: الرياض، القصيم، الحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من منطقتَيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة. في حين تكون السماء غائمةً جزئيًّا قد تتخلّلها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبيةً شرقية إلى جنوبية، بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
06:27 AM

"الأرصاد": طقس حار إلى شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم والحدود الشمالية

مصحوب برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.. يشمل مكة والمدينة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
578

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمرّ الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة، مصحوبًا برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، يمتدّ تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من مناطق: الرياض، القصيم، الحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من منطقتَيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة. في حين تكون السماء غائمةً جزئيًّا قد تتخلّلها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبيةً شرقية إلى جنوبية، بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,332
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,184
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,693
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,070

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة