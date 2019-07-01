النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو .. مقتل 10 أشخاص في اقتحام طائرة مجمع طائرات

أثناء إقلاعها من مطار أديسون الأمريكي .. كانت في طريقها إلى فلوريدا

قال مسؤول في مطار أديسون بولاية تكساس الأمريكية، إن عشرة أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة لقوا حتفهم، يوم الأحد، إثر اقتحامها حظيرة طائرات في أثناء إقلاعها من المطار.

وحسب وكالة "رويترز"، قالت دارسي نوزيل؛ نائبة مدير المطار الواقع في منطقة تجارية تبعد 24 كيلو مترا شمالي دالاس، إن الطائرة بيتش كرافت بي ئي-350 كينج إير ذات المحركين تحطمت واشتعلت النيران فيها.

وأضافت، أن الطائرة كانت في طريقها إلى فلوريدا، وقالت إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابة أحد على الأرض.

ومن المقرر أن يصل إلى موقع الحادث في وقت لاحق محققون من الهيئة الوطنية الأمريكية لسلامة وسائل النقل.

ونقلت شبكة "سي بي إس" الإخبارية عن إدوارد مارتيل؛، المتحدث باسم مدينة أديسون: إن الطائرة كانت تقلع في الطرف الجنوبي من المطار، وعقب خروجها من المدرج انحرفت إلى اليسار وهبط جناحها الأيسر بشدة، ثم اقتحمت جدران حظيرة الطائرات وتحطمت تماماً واشتعلت فيها النيران.

يقول الشهود الذين شاهدوا تحطم الطائرة إنها تكافح عند الإقلاع ويبدو أنها فقدت قوتها وارتفاعها الذي لم يزد على 60 متراً.

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو .. مقتل 10 أشخاص في اقتحام طائرة مجمع طائرات
سبق

قال مسؤول في مطار أديسون بولاية تكساس الأمريكية، إن عشرة أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة لقوا حتفهم، يوم الأحد، إثر اقتحامها حظيرة طائرات في أثناء إقلاعها من المطار.

وحسب وكالة "رويترز"، قالت دارسي نوزيل؛ نائبة مدير المطار الواقع في منطقة تجارية تبعد 24 كيلو مترا شمالي دالاس، إن الطائرة بيتش كرافت بي ئي-350 كينج إير ذات المحركين تحطمت واشتعلت النيران فيها.

وأضافت، أن الطائرة كانت في طريقها إلى فلوريدا، وقالت إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابة أحد على الأرض.

ومن المقرر أن يصل إلى موقع الحادث في وقت لاحق محققون من الهيئة الوطنية الأمريكية لسلامة وسائل النقل.

ونقلت شبكة "سي بي إس" الإخبارية عن إدوارد مارتيل؛، المتحدث باسم مدينة أديسون: إن الطائرة كانت تقلع في الطرف الجنوبي من المطار، وعقب خروجها من المدرج انحرفت إلى اليسار وهبط جناحها الأيسر بشدة، ثم اقتحمت جدران حظيرة الطائرات وتحطمت تماماً واشتعلت فيها النيران.

يقول الشهود الذين شاهدوا تحطم الطائرة إنها تكافح عند الإقلاع ويبدو أنها فقدت قوتها وارتفاعها الذي لم يزد على 60 متراً.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
11:41 AM

فيديو .. مقتل 10 أشخاص في اقتحام طائرة مجمع طائرات

أثناء إقلاعها من مطار أديسون الأمريكي .. كانت في طريقها إلى فلوريدا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
21,108

قال مسؤول في مطار أديسون بولاية تكساس الأمريكية، إن عشرة أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة لقوا حتفهم، يوم الأحد، إثر اقتحامها حظيرة طائرات في أثناء إقلاعها من المطار.

وحسب وكالة "رويترز"، قالت دارسي نوزيل؛ نائبة مدير المطار الواقع في منطقة تجارية تبعد 24 كيلو مترا شمالي دالاس، إن الطائرة بيتش كرافت بي ئي-350 كينج إير ذات المحركين تحطمت واشتعلت النيران فيها.

وأضافت، أن الطائرة كانت في طريقها إلى فلوريدا، وقالت إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابة أحد على الأرض.

ومن المقرر أن يصل إلى موقع الحادث في وقت لاحق محققون من الهيئة الوطنية الأمريكية لسلامة وسائل النقل.

ونقلت شبكة "سي بي إس" الإخبارية عن إدوارد مارتيل؛، المتحدث باسم مدينة أديسون: إن الطائرة كانت تقلع في الطرف الجنوبي من المطار، وعقب خروجها من المدرج انحرفت إلى اليسار وهبط جناحها الأيسر بشدة، ثم اقتحمت جدران حظيرة الطائرات وتحطمت تماماً واشتعلت فيها النيران.

يقول الشهود الذين شاهدوا تحطم الطائرة إنها تكافح عند الإقلاع ويبدو أنها فقدت قوتها وارتفاعها الذي لم يزد على 60 متراً.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,456
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,284
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,768
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,214

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة