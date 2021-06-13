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رسمياً.. بدء استقبال طلبات راغبي الحج والتسجيل من هنا

يستمر حتى الأربعاء 13 ذو القعدة ولا أولوية للتسجيل المبكّر

بدأت وزارة الحج والعمرة -قبل قليل- عبر البوابة الإلكترونية، استقبال طلبات الراغبين في التسجيل للحج؛ الذي يستمر حتى الساعة 10:00م من يوم الأربعاء 13 ذو القعدة 1442 هـ.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، أنه لا توجد أولوية للتسجيل المبكّر؛ وبإمكان الراغبين في التسجيل الدخول على الرابط الذي خصّصته وزارة الحج للتسجيل لأداء مناسك الحج لهذا العام من خلال الرابط التالي: https://localhaj.haj.gov.sa/

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أمس، أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ، للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وظهور تحورات جديدة له، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

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رسمياً.. بدء استقبال طلبات راغبي الحج والتسجيل من هنا
سبق

بدأت وزارة الحج والعمرة -قبل قليل- عبر البوابة الإلكترونية، استقبال طلبات الراغبين في التسجيل للحج؛ الذي يستمر حتى الساعة 10:00م من يوم الأربعاء 13 ذو القعدة 1442 هـ.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، أنه لا توجد أولوية للتسجيل المبكّر؛ وبإمكان الراغبين في التسجيل الدخول على الرابط الذي خصّصته وزارة الحج للتسجيل لأداء مناسك الحج لهذا العام من خلال الرابط التالي: https://localhaj.haj.gov.sa/

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أمس، أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ، للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وظهور تحورات جديدة له، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
01:08 PM

رسمياً.. بدء استقبال طلبات راغبي الحج والتسجيل من هنا

يستمر حتى الأربعاء 13 ذو القعدة ولا أولوية للتسجيل المبكّر

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
6
4,848

بدأت وزارة الحج والعمرة -قبل قليل- عبر البوابة الإلكترونية، استقبال طلبات الراغبين في التسجيل للحج؛ الذي يستمر حتى الساعة 10:00م من يوم الأربعاء 13 ذو القعدة 1442 هـ.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، أنه لا توجد أولوية للتسجيل المبكّر؛ وبإمكان الراغبين في التسجيل الدخول على الرابط الذي خصّصته وزارة الحج للتسجيل لأداء مناسك الحج لهذا العام من خلال الرابط التالي: https://localhaj.haj.gov.sa/

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أمس، أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ، للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وظهور تحورات جديدة له، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

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