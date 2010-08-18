النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة الرياض تعلن: عودة فعالية سينما السيارات.. شاشات عملاقة في صالتي عرض

من 6 مساءً حتى ساعات الفجر

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن عودة فعالية سينما السيارات مجددًا، بمبادرة من الأمانة وبالتعاون مع "وميض الرياض".

جاء ذلك في تغريدة لأمانة منطقة الرياض على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

قالت الأمانة: "فعالية #سينما_السيارات تعود مجددًا بمبادرة من #أمانة_منطقة_الرياض وبالتعاون مع @wmedhriyadh2.. المتعة والتشويق بانتظاركم.

الفعاليات من الساعة 6 مساءً حتى ساعات الفجر، وتحتوي على شاشتين عملاقتين في صالتي عرض، ونظام صوتي داخل السيارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة الرياض تعلن: عودة فعالية سينما السيارات.. شاشات عملاقة في صالتي عرض
سبق

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن عودة فعالية سينما السيارات مجددًا، بمبادرة من الأمانة وبالتعاون مع "وميض الرياض".

جاء ذلك في تغريدة لأمانة منطقة الرياض على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

قالت الأمانة: "فعالية #سينما_السيارات تعود مجددًا بمبادرة من #أمانة_منطقة_الرياض وبالتعاون مع @wmedhriyadh2.. المتعة والتشويق بانتظاركم.

الفعاليات من الساعة 6 مساءً حتى ساعات الفجر، وتحتوي على شاشتين عملاقتين في صالتي عرض، ونظام صوتي داخل السيارة.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
04:47 PM

أمانة الرياض تعلن: عودة فعالية سينما السيارات.. شاشات عملاقة في صالتي عرض

من 6 مساءً حتى ساعات الفجر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
907

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن عودة فعالية سينما السيارات مجددًا، بمبادرة من الأمانة وبالتعاون مع "وميض الرياض".

جاء ذلك في تغريدة لأمانة منطقة الرياض على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

قالت الأمانة: "فعالية #سينما_السيارات تعود مجددًا بمبادرة من #أمانة_منطقة_الرياض وبالتعاون مع @wmedhriyadh2.. المتعة والتشويق بانتظاركم.

الفعاليات من الساعة 6 مساءً حتى ساعات الفجر، وتحتوي على شاشتين عملاقتين في صالتي عرض، ونظام صوتي داخل السيارة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,859
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,390
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,660
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,433

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة