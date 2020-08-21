بينها الأمريكية والبريطانية.. 10 دول تمنحك الجنسية وهذا ما عليك دفعه

استثمار مقابل جواز السفر.. بينها من يمنح المواطنة بشكل أسرع أو عن بُعد

نشرت شبكة "سي إن إن" تقريرًا عن الدول الـ10 التي تمنح جواز سفر مقابل الاستثمار؛ موضحة أن العديد من الأشخاص القادرين حول العالم؛ ولا سيما من دول الشرق الأوسط وآسيا، يسعوْن للحصول على جنسية جديدة عبر الاستثمار في بلد ما.

وتوفر العديد من دول العالم برامج المواطنة عن طريق الاستثمار، المخصصة للمهتمين، ومَن يكونون في غالبية الأحيان أصحاب ثروات عالية.

وقالت الشبكة الأمريكية: على الرغم من أن الكثير من بلدان العالم توفر برامج كهذه، تختلف مميزات برنامج كل دولة من ناحية الفوائد التي تعود بها على المستثمرين؛ فمنها مَن يمنح المواطنة بشكل أسرع أو عن بُعد، ومنها من يسمح بالسفر إلى عدد أكبر من البلدان دون تأشيرة، ومنها من يتطلب سعر استثمار أقل.

وتوفر شركة للاستشارات المالية الدولية، برامجَ المواطنة عن طريق الاستثمار في دول تعود بفوائد أكثر على المشاركين بها مقارنة ببرامج الدول الأخرى؛ بحسب قول الشركة.

لذا إذا كنت من المهتمين في تسهيل حركتك حول العالم، إليك قائمة ببلدان العالم التي توفر برامج المواطنة عبر الاستثمار بأكبر العائدات على المستثمرين بها:

1. دومينيكا

استثمار يبدأ من 100 ألف دولار، يمنحك السفر دون تأشيرة إلى 128 دولة، ولا يوجد ضريبة دخل على المواطنين غير المقيمين.

2. أنتيغوا وبربودا

استثمار يبدأ من 200 ألف دولار، يمنح السفر دون تأشيرة إلى 130 دولة؛ بما فيها المملكة المتحدة

3. غرينادا

استثمار يبدأ من 200 ألف دولار، يتيح السفر دون تأشيرة إلى 110 دول؛ بما فيها المملكة المتحدة، ويمكن التقديم لها من بعد.

4. سانت كيتس ونيفيس

استثمار يبدأ من 250 ألف دولار، يمنح السفر دون تأشيرة إلى 130 دولة، ولا يوجد ضريبة دخل أو ميراث.

5. البرتغال

استثمار يبدأ من 419.160 دولارًا، يتيح السفر دون تأشيرة لأوروبا، ويمكن منح الإقامة لأفراد الأسرة دون تكلفة إضافية.

6. الولايات المتحدة الأمريكية

استثمار يبدأ من 500 ألف دولار، يتيح فرصة العيش في أي ولاية، وإقامة دائمة لمدة عامين تليها المواطنة.

7. بلغاريا

استثمار يبدأ من 612 ألف دولار، يمنح السفر دون تأشيرة إلى 140 دولة، وضرائب منخفضة، وفرصة الحصول على مواطنة من الاتحاد الأوروبي.

8. كندا

استثمار يبدأ من 640 ألف دولار، يمنحك جواز سفر مميزًا ورعاية صحية مجانية.

9. قبرص

استثمار يبدأ من 2.4 مليون دولار، يمنحك السفر دون تأشيرة إلى أكثر من 150 دولة، وحقوقًا غير مقيّدة للعيش والعمل والدراسة في أي مكان في الاتحاد الأوروبي.

10. المملكة المتحدة

استثمار يبدأ من 2.6 مليون دولار، يمنحك السفر دون تأشيرة إلى أكثر من 170 دولة، وفرصًا تجارية قوية.