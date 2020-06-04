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مطار عرعر.. إجراءات وقائية تصاحب استقبال أولى الرحلات الداخلية

المسافرون القادمون والمغادرون التزموا بالكمام والتعليمات الصحية

وصلت أولى الرحلات الداخلية إلى مطار عرعر بعد استئنافه والقادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، في ظل تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد عبر تعقيم وتطهير صالات سفر المغادرين والقادمين، إضافة إلى تعقيم عربات النقل ووضع الملصقات الأرضية الإرشادية للتباعد.


وتم تحديد آلية الدخول وتخصيص نقطة فرز في صالة المغادرة بواسطة كاميرات حرارية ونقطة فرز بصرية في صالة الوصول ويكون تصعيد الركاب للطائرة على عدة مراحل بحيث يكون 10 مسافرين على كل مرحلة فيما تعقم الطائرة قبل الإقلاع وتعقم حافلات نقل الركاب قبل المغادرة وبعدها.

وظهر وعي المسافرين القادمين والمغادرين في لبس الكمام واتباع التعليمات الصحية في التباعد في أروقة المطار من حيث والالتزام في مواقع ترحيل واستقبال الحقائب.

مطار عرعر الرحلات الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مطار عرعر.. إجراءات وقائية تصاحب استقبال أولى الرحلات الداخلية
سبق

وصلت أولى الرحلات الداخلية إلى مطار عرعر بعد استئنافه والقادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، في ظل تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد عبر تعقيم وتطهير صالات سفر المغادرين والقادمين، إضافة إلى تعقيم عربات النقل ووضع الملصقات الأرضية الإرشادية للتباعد.


وتم تحديد آلية الدخول وتخصيص نقطة فرز في صالة المغادرة بواسطة كاميرات حرارية ونقطة فرز بصرية في صالة الوصول ويكون تصعيد الركاب للطائرة على عدة مراحل بحيث يكون 10 مسافرين على كل مرحلة فيما تعقم الطائرة قبل الإقلاع وتعقم حافلات نقل الركاب قبل المغادرة وبعدها.

وظهر وعي المسافرين القادمين والمغادرين في لبس الكمام واتباع التعليمات الصحية في التباعد في أروقة المطار من حيث والالتزام في مواقع ترحيل واستقبال الحقائب.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
03:24 PM

مطار عرعر.. إجراءات وقائية تصاحب استقبال أولى الرحلات الداخلية

المسافرون القادمون والمغادرون التزموا بالكمام والتعليمات الصحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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وصلت أولى الرحلات الداخلية إلى مطار عرعر بعد استئنافه والقادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، في ظل تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد عبر تعقيم وتطهير صالات سفر المغادرين والقادمين، إضافة إلى تعقيم عربات النقل ووضع الملصقات الأرضية الإرشادية للتباعد.


وتم تحديد آلية الدخول وتخصيص نقطة فرز في صالة المغادرة بواسطة كاميرات حرارية ونقطة فرز بصرية في صالة الوصول ويكون تصعيد الركاب للطائرة على عدة مراحل بحيث يكون 10 مسافرين على كل مرحلة فيما تعقم الطائرة قبل الإقلاع وتعقم حافلات نقل الركاب قبل المغادرة وبعدها.

وظهر وعي المسافرين القادمين والمغادرين في لبس الكمام واتباع التعليمات الصحية في التباعد في أروقة المطار من حيث والالتزام في مواقع ترحيل واستقبال الحقائب.

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