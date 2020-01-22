النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فرنسا: عازمون على ألا تمتلك إيران أسلحة نووية أبداً

"ماكرون" دعاها إلى تجنّب أي تصعيد عسكري

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، على أن بلاده لن تكون مرنة بشأن طموح إيران النووي، وأنها عازمة على ألا تمتلك طهران أسلحة نووية أبداً.

ودعا "ماكرون" إيران إلى تجنّب أي تصعيد عسكري في المنطقة، وفقاً لـ"رويترز".

وأدلى "ماكرون" بهذه التصريحات في القدس المحتلة بعد اجتماعه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس ريئوفين ريفلين قبيل إحياء ذكرى مرور 75 عاماً على تحرير معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طهران أسلحة نووية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
فرنسا: عازمون على ألا تمتلك إيران أسلحة نووية أبداً
سبق

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، على أن بلاده لن تكون مرنة بشأن طموح إيران النووي، وأنها عازمة على ألا تمتلك طهران أسلحة نووية أبداً.

ودعا "ماكرون" إيران إلى تجنّب أي تصعيد عسكري في المنطقة، وفقاً لـ"رويترز".

وأدلى "ماكرون" بهذه التصريحات في القدس المحتلة بعد اجتماعه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس ريئوفين ريفلين قبيل إحياء ذكرى مرور 75 عاماً على تحرير معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
03:02 PM

فرنسا: عازمون على ألا تمتلك إيران أسلحة نووية أبداً

"ماكرون" دعاها إلى تجنّب أي تصعيد عسكري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
753

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، على أن بلاده لن تكون مرنة بشأن طموح إيران النووي، وأنها عازمة على ألا تمتلك طهران أسلحة نووية أبداً.

ودعا "ماكرون" إيران إلى تجنّب أي تصعيد عسكري في المنطقة، وفقاً لـ"رويترز".

وأدلى "ماكرون" بهذه التصريحات في القدس المحتلة بعد اجتماعه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس ريئوفين ريفلين قبيل إحياء ذكرى مرور 75 عاماً على تحرير معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,197
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,125
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,557
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,202

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة