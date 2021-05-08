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"الصحة": تسجيل 997 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1026 خلال الـ24 ساعة الماضية

مصر تجري فحصاً لكل القادمين إليها من دول ظهرت بها نسخ متحورة لـ"كورونا"

يشمل القرار الأجانب والمواطنين

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم (السبت) عن إجراء فحص سريع عند الوصول لجميع الوافدين إليها من دول ظهرت بها تحورات لفيروس كورونا، سواء من المصريين أو غير المصريين.

ولم تحدد الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، الدول التي سيخضع الوافدون منها لفحص الحمض النووي السريع "آي دي ناو"، الذي يستغرق 15 دقيقة.

وسجلت مصر يوم 1125 حالة جديدة و65 وفاة، ويشير خبراء إلى أن هذه الأعداد لا تعكس إلا جزءًا بسيطًا من الأرقام الفعلية.

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مصر تجري فحصاً لكل القادمين إليها من دول ظهرت بها نسخ متحورة لـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم (السبت) عن إجراء فحص سريع عند الوصول لجميع الوافدين إليها من دول ظهرت بها تحورات لفيروس كورونا، سواء من المصريين أو غير المصريين.

ولم تحدد الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، الدول التي سيخضع الوافدون منها لفحص الحمض النووي السريع "آي دي ناو"، الذي يستغرق 15 دقيقة.

وسجلت مصر يوم 1125 حالة جديدة و65 وفاة، ويشير خبراء إلى أن هذه الأعداد لا تعكس إلا جزءًا بسيطًا من الأرقام الفعلية.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
03:19 PM

مصر تجري فحصاً لكل القادمين إليها من دول ظهرت بها نسخ متحورة لـ"كورونا"

يشمل القرار الأجانب والمواطنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم (السبت) عن إجراء فحص سريع عند الوصول لجميع الوافدين إليها من دول ظهرت بها تحورات لفيروس كورونا، سواء من المصريين أو غير المصريين.

ولم تحدد الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، الدول التي سيخضع الوافدون منها لفحص الحمض النووي السريع "آي دي ناو"، الذي يستغرق 15 دقيقة.

وسجلت مصر يوم 1125 حالة جديدة و65 وفاة، ويشير خبراء إلى أن هذه الأعداد لا تعكس إلا جزءًا بسيطًا من الأرقام الفعلية.

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38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
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