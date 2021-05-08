مصر تجري فحصاً لكل القادمين إليها من دول ظهرت بها نسخ متحورة لـ"كورونا"

يشمل القرار الأجانب والمواطنين

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم (السبت) عن إجراء فحص سريع عند الوصول لجميع الوافدين إليها من دول ظهرت بها تحورات لفيروس كورونا، سواء من المصريين أو غير المصريين.

ولم تحدد الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، الدول التي سيخضع الوافدون منها لفحص الحمض النووي السريع "آي دي ناو"، الذي يستغرق 15 دقيقة.

وسجلت مصر يوم 1125 حالة جديدة و65 وفاة، ويشير خبراء إلى أن هذه الأعداد لا تعكس إلا جزءًا بسيطًا من الأرقام الفعلية.