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"جامعة شقراء" تختتم فعاليات البرنامج الصحي التدريبي "مسعف"

استهدف منسوبي التعليم واستفاد منه أكثر من 800 متدرب بعدة محافظات

نفذت جامعة شقراء، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بالتعاون مع كلية العلوم الطبية التطبيقية بمحافظات الدوادمي، وشقراء، والقويعية، خلال الفترة من 2-27/7/1442هـ، البرنامج التدريبي الصحي "مسعف".

ويستهدف البرنامج زيادة وعي المجتمع بأهمية الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة؛ حيث استفاد منه أكثر من 800 متدرب بعدة محافظات.

واستهدف البرنامج التدريبي منسوبي التعليم بهذه المحافظات؛ حيث نفذته عدد من الكليات الصحية بالجامعة، منها كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي التي قدمته على مدى ثلاثة أيام، وقد بلغ الحضور 330 متدربًا، فيما قُدم البرنامج لمنسوبي إدارة التعليم بمحافظة شقراء على مدى خمسة أيام، وحضره 342 متدربًا، كما قدمت كلية العلوم الطبية بالقويعية البرنامج على مدى ثلاثة أيام، وبلغ عدد المتدربين فيه ما يقارب 130 متدربًا.

وتضمن برنامج "مسعف" عددًا من الدورات التدريبية في مجال الإسعافات الأولية، قدمها عدد من أعضاء هيئة التدريس في الكليات الطبية التطبيقية بالجامعة.

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"جامعة شقراء" تختتم فعاليات البرنامج الصحي التدريبي "مسعف"
سبق

نفذت جامعة شقراء، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بالتعاون مع كلية العلوم الطبية التطبيقية بمحافظات الدوادمي، وشقراء، والقويعية، خلال الفترة من 2-27/7/1442هـ، البرنامج التدريبي الصحي "مسعف".

ويستهدف البرنامج زيادة وعي المجتمع بأهمية الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة؛ حيث استفاد منه أكثر من 800 متدرب بعدة محافظات.

واستهدف البرنامج التدريبي منسوبي التعليم بهذه المحافظات؛ حيث نفذته عدد من الكليات الصحية بالجامعة، منها كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي التي قدمته على مدى ثلاثة أيام، وقد بلغ الحضور 330 متدربًا، فيما قُدم البرنامج لمنسوبي إدارة التعليم بمحافظة شقراء على مدى خمسة أيام، وحضره 342 متدربًا، كما قدمت كلية العلوم الطبية بالقويعية البرنامج على مدى ثلاثة أيام، وبلغ عدد المتدربين فيه ما يقارب 130 متدربًا.

وتضمن برنامج "مسعف" عددًا من الدورات التدريبية في مجال الإسعافات الأولية، قدمها عدد من أعضاء هيئة التدريس في الكليات الطبية التطبيقية بالجامعة.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
11:27 AM

"جامعة شقراء" تختتم فعاليات البرنامج الصحي التدريبي "مسعف"

استهدف منسوبي التعليم واستفاد منه أكثر من 800 متدرب بعدة محافظات

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فلاح الجوفان - شقراء
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نفذت جامعة شقراء، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بالتعاون مع كلية العلوم الطبية التطبيقية بمحافظات الدوادمي، وشقراء، والقويعية، خلال الفترة من 2-27/7/1442هـ، البرنامج التدريبي الصحي "مسعف".

ويستهدف البرنامج زيادة وعي المجتمع بأهمية الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة؛ حيث استفاد منه أكثر من 800 متدرب بعدة محافظات.

واستهدف البرنامج التدريبي منسوبي التعليم بهذه المحافظات؛ حيث نفذته عدد من الكليات الصحية بالجامعة، منها كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي التي قدمته على مدى ثلاثة أيام، وقد بلغ الحضور 330 متدربًا، فيما قُدم البرنامج لمنسوبي إدارة التعليم بمحافظة شقراء على مدى خمسة أيام، وحضره 342 متدربًا، كما قدمت كلية العلوم الطبية بالقويعية البرنامج على مدى ثلاثة أيام، وبلغ عدد المتدربين فيه ما يقارب 130 متدربًا.

وتضمن برنامج "مسعف" عددًا من الدورات التدريبية في مجال الإسعافات الأولية، قدمها عدد من أعضاء هيئة التدريس في الكليات الطبية التطبيقية بالجامعة.

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