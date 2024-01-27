غارات الفجر على صنعاء تدمر مواقع ومعسكرات تابعة لمليشيات الحوثي

العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية

شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، سلسلة غارات عنيفة جدًّا على مواقع ومعسكرات تابعة لمليشيات الحوثي وتجمعات في صنعاء.

وتعتبر هذه الغارات الأطول والأعنف منذ بدء عاصفة الحزم؛ حيث دمرت عددًا من المواقع التي يسيطر عليها الحوثي بصنعاء.

وأعلن التحالف العربي بقيادة المملكة، عن "بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وعدد من المحافظات باليمن"؛ مبينًا أن "العملية استجابةٌ للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية".

وتم تداول صور ومقطع فيديو لانفجارات تلت ضربات التحالف لمواقع الأسلحة والذخائر وتخزين الصواريخ الباليستية الحوثية بصنعاء.