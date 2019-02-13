ما بعد الغبار والبرد إلا المطر.. حالة جوية تؤثر على عدة مناطق السبت

خبراء: عدم استقرار وارتفاع بالحرارة.. أجواء باردة نسبياً بالشمالية والوسطى

توقع محللو الطقس أن تؤثر حالة من عدم الاستقرار مجملها أمطار من خفيفة إلى متوسطة تشمل عدداً من مناطق المملكة.

وتفصيلاً، قال عبدالله الحربي: تتعرض البلاد لحالة جوية متوسطة جيدة في مجملها، ونطاقها واسع بعض الشيء، لكن بشكل متفرق، على أجزاء من الجوف وشرق تبوك وحائل، وأجزاء من المدينة والقصيم، وبامتداد للكويت، وربما يكون لوسط الغربية نصيب منها، وأيضاً الجنوبية الغربية.

ولفت "الحربي" إلى أن الحالة تبدأ من السبت، وسنتابع تحديثاتها، والله يجعل الواقع أفضل من المتوقع.

بدوره، قال الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني: "‏غداً الجمعة -بإذن الله- ستشهد البلاد ارتفاعاً في درجة الحرارة، ويترواح الارتفاع من 3 إلى5 درجات عما سجلته اليوم الخميس.

وأضاف "الحصيني": من السبت يطرأ ارتفاع آخر على الحرارة مع بقاء الأجواء باردة نسبياً على الشمالية والوسطى في الساعات المتأخرة من الليل، يرافق ذلك حالة جوية خفيفة وسريعة على أجزاء من الشمالية والغربية والوسطى.