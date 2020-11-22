صندوق الاستثمارات يجدّد تحذيراته من منتحلي اسمه لطلب حوالات مالية

أكّد ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق #كلنا_أمن

جدّد #صندوق_الاستثمارات_العامة، اليوم الأحد، تحذيراته من أيّ تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.

وأكّد الصندوق ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق #كلنا_أمن، موضحاً أن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.