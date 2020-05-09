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"تعليم الرياض" تطلق ملتقى للتطوع لمنسوبيها.. غداً

بغرض خدمة الوطن استشعاراً للمسؤولية تجاهه

تطلق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، يوم غد الأحد، ملتقى "تعليم الرياض" التطوعي، بعد تشكيل لجنة للتنظيم والإشراف على العمل التطوعي على مستوى المنطقة.

وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي: ملتقى "تعليم الرياض" التطوعي يأتي انطلاقاً من دور الإدارة في خدمة الوطن استشعاراً للمسؤولية تجاهه، من خلال طرح دورات إثرائية عن بعد لجميع منسوبيها وللمهتمين بالعمل التطوعي للتعريف بالتطوع وما هيته ومجالاته المختلفة والتي يمكن من خلالها خدمة الوطن.

بدوره، ذكر مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، أن الملتقى يستمر لمدة أسبوع كامل.

وأضاف: الملتقى عبارة عن دورات مسائية في مجال التطوع مدتها ساعتان من العاشرة مساء وحتى الثانية عشرة مساء.

وأردف: يوم الأحد ستنفذ دورة للمدرب المهندس عثمان بن محمد هاشم بعنوان دورة الفرص التطوعية، ويوم الاثنين ستنفذ دورة بعنوان قيادة العمل التطوعي للمدرب علي بن عبدالله الغانم، ويوم الثلاثاء دورة بعنوان التطوع في الأزمات للمدرب الدكتور سفر بن سعد بتار، ويوم الأربعاء دورة بعنوان المهارات السبع للتطوع الاحترافي للمدرب أحمد بن ذعار الطريسي، ويوم الخميس سيختتم الملتقى بدورة أنت والتطوع عن بعد للمدربة نورة بنت عبدالله العرفج.

وحث "الغنام" منسوبي تعليم الرياض والمهتمين بالعمل التطوعي للتسجيل في هذه الدورات وذلك من خلال رابط التسجيل: https://bit.ly/2YJs6Wp.

وتابع: ستكون هناك شهادة حضور لكل متدرب عن بعد للدورات.

وقد أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض منصة للعمل التطوعي لمنسوبيها من معلمين ومعلمات وإداريين وإداريات وذلك للراغبين في المشاركة في العمل التطوعي في المجالات التي يرغبون التطوع وخدمة وطنهم من خلالها.

ويمكن التسجيل من خلال رابط منصة العمل التطوعي لتعليم الرياض عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2zkzjS2.

تعليم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الرياض" تطلق ملتقى للتطوع لمنسوبيها.. غداً
سبق

تطلق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، يوم غد الأحد، ملتقى "تعليم الرياض" التطوعي، بعد تشكيل لجنة للتنظيم والإشراف على العمل التطوعي على مستوى المنطقة.

وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي: ملتقى "تعليم الرياض" التطوعي يأتي انطلاقاً من دور الإدارة في خدمة الوطن استشعاراً للمسؤولية تجاهه، من خلال طرح دورات إثرائية عن بعد لجميع منسوبيها وللمهتمين بالعمل التطوعي للتعريف بالتطوع وما هيته ومجالاته المختلفة والتي يمكن من خلالها خدمة الوطن.

بدوره، ذكر مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، أن الملتقى يستمر لمدة أسبوع كامل.

وأضاف: الملتقى عبارة عن دورات مسائية في مجال التطوع مدتها ساعتان من العاشرة مساء وحتى الثانية عشرة مساء.

وأردف: يوم الأحد ستنفذ دورة للمدرب المهندس عثمان بن محمد هاشم بعنوان دورة الفرص التطوعية، ويوم الاثنين ستنفذ دورة بعنوان قيادة العمل التطوعي للمدرب علي بن عبدالله الغانم، ويوم الثلاثاء دورة بعنوان التطوع في الأزمات للمدرب الدكتور سفر بن سعد بتار، ويوم الأربعاء دورة بعنوان المهارات السبع للتطوع الاحترافي للمدرب أحمد بن ذعار الطريسي، ويوم الخميس سيختتم الملتقى بدورة أنت والتطوع عن بعد للمدربة نورة بنت عبدالله العرفج.

وحث "الغنام" منسوبي تعليم الرياض والمهتمين بالعمل التطوعي للتسجيل في هذه الدورات وذلك من خلال رابط التسجيل: https://bit.ly/2YJs6Wp.

وتابع: ستكون هناك شهادة حضور لكل متدرب عن بعد للدورات.

وقد أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض منصة للعمل التطوعي لمنسوبيها من معلمين ومعلمات وإداريين وإداريات وذلك للراغبين في المشاركة في العمل التطوعي في المجالات التي يرغبون التطوع وخدمة وطنهم من خلالها.

ويمكن التسجيل من خلال رابط منصة العمل التطوعي لتعليم الرياض عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2zkzjS2.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
03:33 PM

"تعليم الرياض" تطلق ملتقى للتطوع لمنسوبيها.. غداً

بغرض خدمة الوطن استشعاراً للمسؤولية تجاهه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تطلق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، يوم غد الأحد، ملتقى "تعليم الرياض" التطوعي، بعد تشكيل لجنة للتنظيم والإشراف على العمل التطوعي على مستوى المنطقة.

وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي: ملتقى "تعليم الرياض" التطوعي يأتي انطلاقاً من دور الإدارة في خدمة الوطن استشعاراً للمسؤولية تجاهه، من خلال طرح دورات إثرائية عن بعد لجميع منسوبيها وللمهتمين بالعمل التطوعي للتعريف بالتطوع وما هيته ومجالاته المختلفة والتي يمكن من خلالها خدمة الوطن.

بدوره، ذكر مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، أن الملتقى يستمر لمدة أسبوع كامل.

وأضاف: الملتقى عبارة عن دورات مسائية في مجال التطوع مدتها ساعتان من العاشرة مساء وحتى الثانية عشرة مساء.

وأردف: يوم الأحد ستنفذ دورة للمدرب المهندس عثمان بن محمد هاشم بعنوان دورة الفرص التطوعية، ويوم الاثنين ستنفذ دورة بعنوان قيادة العمل التطوعي للمدرب علي بن عبدالله الغانم، ويوم الثلاثاء دورة بعنوان التطوع في الأزمات للمدرب الدكتور سفر بن سعد بتار، ويوم الأربعاء دورة بعنوان المهارات السبع للتطوع الاحترافي للمدرب أحمد بن ذعار الطريسي، ويوم الخميس سيختتم الملتقى بدورة أنت والتطوع عن بعد للمدربة نورة بنت عبدالله العرفج.

وحث "الغنام" منسوبي تعليم الرياض والمهتمين بالعمل التطوعي للتسجيل في هذه الدورات وذلك من خلال رابط التسجيل: https://bit.ly/2YJs6Wp.

وتابع: ستكون هناك شهادة حضور لكل متدرب عن بعد للدورات.

وقد أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض منصة للعمل التطوعي لمنسوبيها من معلمين ومعلمات وإداريين وإداريات وذلك للراغبين في المشاركة في العمل التطوعي في المجالات التي يرغبون التطوع وخدمة وطنهم من خلالها.

ويمكن التسجيل من خلال رابط منصة العمل التطوعي لتعليم الرياض عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2zkzjS2.

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