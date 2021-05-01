إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين بعد إغلاقه بسبب غزارة الأمطار

شهد إغلاقًا مؤقتًا اليوم وذلك حرصًا وحفاظًا على سلامة مرتاديه

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، إعادة فتح طريق الهدا.

وقالت عبر حسابها في تويتر: تم إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين، بعد إغلاقه بسبب غزارة الأمطار.

وشهد الطريق إغلاقًا مؤقتًا اليوم؛ وذلك حرصًا وحفاظًا على سلامة مرتاديه.