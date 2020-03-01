النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مشعل بن ماجد" يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بجدة

تستمر 3 أيام يتخللها العديد من البرامج والمسابقات ومعرض مصاحب

دشن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الأحد، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2020، الذي يصادف ١ مارس من كل عام تحت شعار "السلامة أولًا" بحضور عدد من المسؤولين والجهات المشاركة بالأندلس مول.

وفور وصول الأمير مشعل عزف السلام الملكي، ورحّب مجموعة من الأطفال بمقدمه لهذا الحفل، واطلع في جولة على أركان المعرض المصاحب وما اشتمله من أدوات السلامة، والوسائل التوعوية وتفاعل الأطفال مع شعار الاحتفال.

ورحّب مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العميد الدكتور عبدالعزيز الزهراني، بتشريف الأمير مشعل بن ماجد نيابة عن الأمير خالد الفيصل؛ مشيرًا إلى حرص واهتمام الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بكل ما من شأنه تحقيق السلامة للمواطن أينما كان وبمختلف المجالات؛ مستعرضًا أهداف اليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠٢٠، وأهمية السلامة.

عقب ذلك شاهد الأمير مشعل بن ماجد والحضور عرضًا مرئيًّا بهذه المناسبة.

وفي ختام الحفل، كرّم الأمير مشعل بن ماجد الجهات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص، كما تَسَلّم درعًا تذكاريًّا بهذه المناسبة من الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة.

جدير بالذكر أن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠٢٠، ستستمر حتى بعد غد الثلاثاء يتخللها العديد من الفعاليات والبرامج والمسابقات، ومعرض مصاحب بمشاركة عدة جهات؛ بهدف تكثيف الجانب التوعوي وترسيخ مفاهيم السلامة في المجتمع.

محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2020

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"مشعل بن ماجد" يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بجدة
سبق

دشن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الأحد، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2020، الذي يصادف ١ مارس من كل عام تحت شعار "السلامة أولًا" بحضور عدد من المسؤولين والجهات المشاركة بالأندلس مول.

وفور وصول الأمير مشعل عزف السلام الملكي، ورحّب مجموعة من الأطفال بمقدمه لهذا الحفل، واطلع في جولة على أركان المعرض المصاحب وما اشتمله من أدوات السلامة، والوسائل التوعوية وتفاعل الأطفال مع شعار الاحتفال.

ورحّب مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العميد الدكتور عبدالعزيز الزهراني، بتشريف الأمير مشعل بن ماجد نيابة عن الأمير خالد الفيصل؛ مشيرًا إلى حرص واهتمام الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بكل ما من شأنه تحقيق السلامة للمواطن أينما كان وبمختلف المجالات؛ مستعرضًا أهداف اليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠٢٠، وأهمية السلامة.

عقب ذلك شاهد الأمير مشعل بن ماجد والحضور عرضًا مرئيًّا بهذه المناسبة.

وفي ختام الحفل، كرّم الأمير مشعل بن ماجد الجهات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص، كما تَسَلّم درعًا تذكاريًّا بهذه المناسبة من الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة.

جدير بالذكر أن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠٢٠، ستستمر حتى بعد غد الثلاثاء يتخللها العديد من الفعاليات والبرامج والمسابقات، ومعرض مصاحب بمشاركة عدة جهات؛ بهدف تكثيف الجانب التوعوي وترسيخ مفاهيم السلامة في المجتمع.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
02:12 PM

"مشعل بن ماجد" يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بجدة

تستمر 3 أيام يتخللها العديد من البرامج والمسابقات ومعرض مصاحب

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
596

دشن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الأحد، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2020، الذي يصادف ١ مارس من كل عام تحت شعار "السلامة أولًا" بحضور عدد من المسؤولين والجهات المشاركة بالأندلس مول.

وفور وصول الأمير مشعل عزف السلام الملكي، ورحّب مجموعة من الأطفال بمقدمه لهذا الحفل، واطلع في جولة على أركان المعرض المصاحب وما اشتمله من أدوات السلامة، والوسائل التوعوية وتفاعل الأطفال مع شعار الاحتفال.

ورحّب مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العميد الدكتور عبدالعزيز الزهراني، بتشريف الأمير مشعل بن ماجد نيابة عن الأمير خالد الفيصل؛ مشيرًا إلى حرص واهتمام الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بكل ما من شأنه تحقيق السلامة للمواطن أينما كان وبمختلف المجالات؛ مستعرضًا أهداف اليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠٢٠، وأهمية السلامة.

عقب ذلك شاهد الأمير مشعل بن ماجد والحضور عرضًا مرئيًّا بهذه المناسبة.

وفي ختام الحفل، كرّم الأمير مشعل بن ماجد الجهات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص، كما تَسَلّم درعًا تذكاريًّا بهذه المناسبة من الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة.

جدير بالذكر أن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠٢٠، ستستمر حتى بعد غد الثلاثاء يتخللها العديد من الفعاليات والبرامج والمسابقات، ومعرض مصاحب بمشاركة عدة جهات؛ بهدف تكثيف الجانب التوعوي وترسيخ مفاهيم السلامة في المجتمع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,907
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,552
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,793
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,046

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة