قرعة تصفيات كأس آسيا تضع "أخضر تحت 23 عاماً" في المجموعة الرابعة

أوقعت قرعة تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا التي ستقام في تايلاند يناير 2020، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، المنتخبَ السعودي لكرة القدم تحت 21 عاماً، في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات الإمارات، ولبنان، والمالديف.

حيث تستضيف المملكة العربية السعودية، مباريات المجموعة الرابعة خلال شهر مارس 2019.

وضمّت المجموعة الأولى، منتخبات: (قطر، وعمان، ونيبال، وأفغانستان).

وضمت المجموعة الثانية، منتخبات: (فلسطين، والبحرين، وبنجلاديش، وسريلانكا)، والثالثة منتخبات: (العراق، وإيران، وتركمنستان، واليمن)، والخامسة منتخبات: (الأردن، وسوريا، وقيرغيزستان، والكويت).

وضمت السادسة منتخبات: (أوزبكستان، وطاجكستان، والهند، وباكستان)، والسابعة منتخبات: (كوريا الشمالية، وهونج كونج، وسنغافورة، ومنغوليا)، والثامنة منتخبات: (كوريا الجنوبية، وأستراليا، وكمبوديا، والصين تايبيه).

وشملت التاسعة منتخبات: (اليابان، وميانمار، وتيمور الشرقية، وماكاو)، والعاشرة منتخبات: (ماليزيا، والصين لاوس، والفلبين)، والحادية عشرة منتخبات: (فيتنام، وتايلاند، وإندونيسيا، وبروناي).