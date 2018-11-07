قرعة تصفيات كأس آسيا تضع "أخضر تحت 23 عاماً" في المجموعة الرابعة
أوقعت قرعة تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا التي ستقام في تايلاند يناير 2020، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، المنتخبَ السعودي لكرة القدم تحت 21 عاماً، في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات الإمارات، ولبنان، والمالديف.
حيث تستضيف المملكة العربية السعودية، مباريات المجموعة الرابعة خلال شهر مارس 2019.
وضمّت المجموعة الأولى، منتخبات: (قطر، وعمان، ونيبال، وأفغانستان).
وضمت المجموعة الثانية، منتخبات: (فلسطين، والبحرين، وبنجلاديش، وسريلانكا)، والثالثة منتخبات: (العراق، وإيران، وتركمنستان، واليمن)، والخامسة منتخبات: (الأردن، وسوريا، وقيرغيزستان، والكويت).
قرعة تصفيات كأس آسيا تضع "أخضر تحت 23 عاماً" في المجموعة الرابعة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2018-11-07
أوقعت قرعة تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا التي ستقام في تايلاند يناير 2020، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، المنتخبَ السعودي لكرة القدم تحت 21 عاماً، في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات الإمارات، ولبنان، والمالديف.
حيث تستضيف المملكة العربية السعودية، مباريات المجموعة الرابعة خلال شهر مارس 2019.
وضمّت المجموعة الأولى، منتخبات: (قطر، وعمان، ونيبال، وأفغانستان).
وضمت المجموعة الثانية، منتخبات: (فلسطين، والبحرين، وبنجلاديش، وسريلانكا)، والثالثة منتخبات: (العراق، وإيران، وتركمنستان، واليمن)، والخامسة منتخبات: (الأردن، وسوريا، وقيرغيزستان، والكويت).
أوقعت قرعة تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا التي ستقام في تايلاند يناير 2020، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، المنتخبَ السعودي لكرة القدم تحت 21 عاماً، في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات الإمارات، ولبنان، والمالديف.
حيث تستضيف المملكة العربية السعودية، مباريات المجموعة الرابعة خلال شهر مارس 2019.
وضمّت المجموعة الأولى، منتخبات: (قطر، وعمان، ونيبال، وأفغانستان).
وضمت المجموعة الثانية، منتخبات: (فلسطين، والبحرين، وبنجلاديش، وسريلانكا)، والثالثة منتخبات: (العراق، وإيران، وتركمنستان، واليمن)، والخامسة منتخبات: (الأردن، وسوريا، وقيرغيزستان، والكويت).