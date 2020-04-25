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"كورونا" ينقل عدواه إلى 2.861 تركياً خلال 24 ساعة

ارتفاع الإصابات إلى 107.773

ذكرت وزارة الصحة التركية، اليوم (السبت)، أن 2861 شخصاً جديدا أصيبوا بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أن عدد الإصابات زاد إلى 107773، وهو أعلى عدد بأي دولة خارج غرب أوروبا والولايات المتحدة، وفقاً لـ"رويترز".

وبينت الوزارة أنه جرى تسجيل 106 وفيات ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2706.

وتعافى حتى الآن 25582 شخصًا من مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.

فيروس كورونا الجديد تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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"كورونا" ينقل عدواه إلى 2.861 تركياً خلال 24 ساعة
سبق

ذكرت وزارة الصحة التركية، اليوم (السبت)، أن 2861 شخصاً جديدا أصيبوا بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أن عدد الإصابات زاد إلى 107773، وهو أعلى عدد بأي دولة خارج غرب أوروبا والولايات المتحدة، وفقاً لـ"رويترز".

وبينت الوزارة أنه جرى تسجيل 106 وفيات ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2706.

وتعافى حتى الآن 25582 شخصًا من مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
08:25 PM

"كورونا" ينقل عدواه إلى 2.861 تركياً خلال 24 ساعة

ارتفاع الإصابات إلى 107.773

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وزارة الصحة التركية، اليوم (السبت)، أن 2861 شخصاً جديدا أصيبوا بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أن عدد الإصابات زاد إلى 107773، وهو أعلى عدد بأي دولة خارج غرب أوروبا والولايات المتحدة، وفقاً لـ"رويترز".

وبينت الوزارة أنه جرى تسجيل 106 وفيات ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2706.

وتعافى حتى الآن 25582 شخصًا من مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.

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