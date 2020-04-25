"كورونا" ينقل عدواه إلى 2.861 تركياً خلال 24 ساعة
ارتفاع الإصابات إلى 107.773
ذكرت وزارة الصحة التركية، اليوم (السبت)، أن 2861 شخصاً جديدا أصيبوا بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضافت أن عدد الإصابات زاد إلى 107773، وهو أعلى عدد بأي دولة خارج غرب أوروبا والولايات المتحدة، وفقاً لـ"رويترز".
وبينت الوزارة أنه جرى تسجيل 106 وفيات ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2706.
وتعافى حتى الآن 25582 شخصًا من مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.
فيروس كورونا الجديد
تركيا
"كورونا" ينقل عدواه إلى 2.861 تركياً خلال 24 ساعة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-25
ذكرت وزارة الصحة التركية، اليوم (السبت)، أن 2861 شخصاً جديدا أصيبوا بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضافت أن عدد الإصابات زاد إلى 107773، وهو أعلى عدد بأي دولة خارج غرب أوروبا والولايات المتحدة، وفقاً لـ"رويترز".
وبينت الوزارة أنه جرى تسجيل 106 وفيات ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2706.
وتعافى حتى الآن 25582 شخصًا من مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
08:25 PM
"كورونا" ينقل عدواه إلى 2.861 تركياً خلال 24 ساعة
ارتفاع الإصابات إلى 107.773
ذكرت وزارة الصحة التركية، اليوم (السبت)، أن 2861 شخصاً جديدا أصيبوا بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضافت أن عدد الإصابات زاد إلى 107773، وهو أعلى عدد بأي دولة خارج غرب أوروبا والولايات المتحدة، وفقاً لـ"رويترز".
وبينت الوزارة أنه جرى تسجيل 106 وفيات ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2706.
وتعافى حتى الآن 25582 شخصًا من مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.