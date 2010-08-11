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‏‫عطاء شباب الحج.. تلخصه صورة وتترجمه حقيقة على أرض الواقع

سعوديون بريعان العمر يقبلون على خدمة الحجاج بحثًا عن الأجر والثواب

تختلف عطاءات ومشاركات الشباب السعودي في الحج؛ حيث يقبل هؤلاء الشباب وهم في ريعان عمرهم على تسطير أروع وأجمل وأسمى الأمثلة، وهم يتسابقون للفوز بخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بيسر وسهولة.
وقد لفتت جهود هؤلاء الشباب الأنظار منذ مباشرتهم للعمل الميداني في مشعر منى من مساء يوم السابع من هذا الشهر، وصولًا إلى مغيب شمس يوم عرفة؛ مواصلين بعدها عطاءاتهم في مشعر منى؛ فتارة تجدهم يتسابقون لمساعدة الكبير والمحتاج والاعتناء بالصغير، وإرشاد التائه وإسعاف المريض، وتارة أخرى يلطّفون الأجواء برذاذ الماء؛ للتخفيف عن حجاج بيت الله الحرام من وطأة الشمس.

بدورها رصدت "سبق"، اليوم، مشهدًا يعكس جزءًا من هذا العطاء يتمثل في جلوس عدد من الكشافة على الأرض واضعين خرائطهم، مقدمين المساعدين يرشدون ويوجهون الحجاج التائهين إلى أماكن سكنهم؛ في لقطة تلخص وتترجم حجم عطاء شباب المملكة وخدماتهم المقدمة لضيوف الرحمن.

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‏‫عطاء شباب الحج.. تلخصه صورة وتترجمه حقيقة على أرض الواقع
سبق

تختلف عطاءات ومشاركات الشباب السعودي في الحج؛ حيث يقبل هؤلاء الشباب وهم في ريعان عمرهم على تسطير أروع وأجمل وأسمى الأمثلة، وهم يتسابقون للفوز بخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بيسر وسهولة.
وقد لفتت جهود هؤلاء الشباب الأنظار منذ مباشرتهم للعمل الميداني في مشعر منى من مساء يوم السابع من هذا الشهر، وصولًا إلى مغيب شمس يوم عرفة؛ مواصلين بعدها عطاءاتهم في مشعر منى؛ فتارة تجدهم يتسابقون لمساعدة الكبير والمحتاج والاعتناء بالصغير، وإرشاد التائه وإسعاف المريض، وتارة أخرى يلطّفون الأجواء برذاذ الماء؛ للتخفيف عن حجاج بيت الله الحرام من وطأة الشمس.

بدورها رصدت "سبق"، اليوم، مشهدًا يعكس جزءًا من هذا العطاء يتمثل في جلوس عدد من الكشافة على الأرض واضعين خرائطهم، مقدمين المساعدين يرشدون ويوجهون الحجاج التائهين إلى أماكن سكنهم؛ في لقطة تلخص وتترجم حجم عطاء شباب المملكة وخدماتهم المقدمة لضيوف الرحمن.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
04:59 PM

‏‫عطاء شباب الحج.. تلخصه صورة وتترجمه حقيقة على أرض الواقع

سعوديون بريعان العمر يقبلون على خدمة الحجاج بحثًا عن الأجر والثواب

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غزوان الحسن - بعثة المشاعر المقدّسة
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تختلف عطاءات ومشاركات الشباب السعودي في الحج؛ حيث يقبل هؤلاء الشباب وهم في ريعان عمرهم على تسطير أروع وأجمل وأسمى الأمثلة، وهم يتسابقون للفوز بخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بيسر وسهولة.
وقد لفتت جهود هؤلاء الشباب الأنظار منذ مباشرتهم للعمل الميداني في مشعر منى من مساء يوم السابع من هذا الشهر، وصولًا إلى مغيب شمس يوم عرفة؛ مواصلين بعدها عطاءاتهم في مشعر منى؛ فتارة تجدهم يتسابقون لمساعدة الكبير والمحتاج والاعتناء بالصغير، وإرشاد التائه وإسعاف المريض، وتارة أخرى يلطّفون الأجواء برذاذ الماء؛ للتخفيف عن حجاج بيت الله الحرام من وطأة الشمس.

بدورها رصدت "سبق"، اليوم، مشهدًا يعكس جزءًا من هذا العطاء يتمثل في جلوس عدد من الكشافة على الأرض واضعين خرائطهم، مقدمين المساعدين يرشدون ويوجهون الحجاج التائهين إلى أماكن سكنهم؛ في لقطة تلخص وتترجم حجم عطاء شباب المملكة وخدماتهم المقدمة لضيوف الرحمن.

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