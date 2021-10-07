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البحرين تشيد بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية واعتراض الطائرة المسيرة وتدميرها

أدانت استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف مطار أبها الدولي

أدانت البحرين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف مطار أبها الدولي بشكل متعمد وممنهج بطائرة مسيرة مفخخة، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وجميع الأعراف الدولية، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت وبكل كفاءة من اعتراض الطائرة المسيرة وتدميرها.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية موقف مملكة البحرين الثابت والداعم بقوة لجهود المملكة العربية السعودية، وتأييدها التام لما تتخذه من تدابير وإجراءات للتصدي للهجمات والمحاولات الحوثية العدائية والدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إدانة وشجب مثل هذه الاعتداءات التي تشكل خطرًا على المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية.

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البحرين تشيد بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية واعتراض الطائرة المسيرة وتدميرها
سبق

أدانت البحرين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف مطار أبها الدولي بشكل متعمد وممنهج بطائرة مسيرة مفخخة، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وجميع الأعراف الدولية، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت وبكل كفاءة من اعتراض الطائرة المسيرة وتدميرها.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية موقف مملكة البحرين الثابت والداعم بقوة لجهود المملكة العربية السعودية، وتأييدها التام لما تتخذه من تدابير وإجراءات للتصدي للهجمات والمحاولات الحوثية العدائية والدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إدانة وشجب مثل هذه الاعتداءات التي تشكل خطرًا على المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
04:40 PM

البحرين تشيد بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية واعتراض الطائرة المسيرة وتدميرها

أدانت استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف مطار أبها الدولي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت البحرين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف مطار أبها الدولي بشكل متعمد وممنهج بطائرة مسيرة مفخخة، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وجميع الأعراف الدولية، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت وبكل كفاءة من اعتراض الطائرة المسيرة وتدميرها.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية موقف مملكة البحرين الثابت والداعم بقوة لجهود المملكة العربية السعودية، وتأييدها التام لما تتخذه من تدابير وإجراءات للتصدي للهجمات والمحاولات الحوثية العدائية والدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إدانة وشجب مثل هذه الاعتداءات التي تشكل خطرًا على المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية.

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