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بحضور "الربيعة".. "مشعل بن ماجد" يُدشّن مشاريع صحية بـ 32 مليون ريال في جدة

أكد المضي بخدمة المواطنين والعناية بصحتهم امتداداً للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة

دشّن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور مشعل السيالي، والمشرف العام على مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال الدكتور محمد باجبير وعدد من مسؤولي الصحة، اليوم، عدداً من المشاريع الصحية والتطويرية التي تنفذها الوزارة بمحافظة جدة.

واطّلع محافظ جدة على مشروع توسعة العناية المركزة وتجهيز غرف العمليات والمساندة بمستشفى العزيزية للأطفال، كما دشّن مبنى الطوارئ بمستشفى الثغر، وإطلاق الهوية الجديدة لمركزي الأمير فواز والبوادي، بالإضافة لتطوير مبنى اللجان الشرعية لتوفير أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية لسكان وأهالي محافظة جدة.

واستمع الأمير مشعل بن ماجد لعرضٍ عن المشاريع الصحية الجاري تنفيذها بالمحافظة كتحسين الواجهات الخارجية وتطويرها في المرافق الصحية، إلى جانب تطوير 14 مركزاً صحياً بهوية جديدة وإعادة تأهيل المرافق بشكل كامل ورفع كفاءة البنى التحتية.

وبارك الأمير مشعل بن ماجد افتتاح وتطوير هذه المشاريع، مشيراً في تصريح صحفي إلى أن الأطفال غالين علينا، ويحتاجون لرعاية وعناية خاصة وإطلاق الهوية الجديدة لقسم الطوارئ ‫بمستشفى العزيزية للأطفال إضافة جديدة، وكذلك المشاريع الأخرى مؤكداً المضي بخدمة المواطنين والعناية بصحتهم امتداداً للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للرعاية الصحية في المملكة مضيفا أن محافظة جدة لن تكتفي بالمشاريع الصحية الحالية والمشاريع قادمة وسترى النور قريبا وتخدم المواطنين متمنياً لمنسوبي صحة جدة التوفيق والسداد.

فيما أعرب الدكتور "الربيعة" عن شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد على تشريفه وحضوره لافتتاح تلك المشاريع المباركة التي ستحقق الاهداف المنشودة.

يُذكر أن تلك المشاريع قد بلغت قيمتها (32.317.966) مليون ريال.

الأمير مشعل بن ماجد توفيق الربيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بحضور "الربيعة".. "مشعل بن ماجد" يُدشّن مشاريع صحية بـ 32 مليون ريال في جدة
سبق

دشّن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور مشعل السيالي، والمشرف العام على مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال الدكتور محمد باجبير وعدد من مسؤولي الصحة، اليوم، عدداً من المشاريع الصحية والتطويرية التي تنفذها الوزارة بمحافظة جدة.

واطّلع محافظ جدة على مشروع توسعة العناية المركزة وتجهيز غرف العمليات والمساندة بمستشفى العزيزية للأطفال، كما دشّن مبنى الطوارئ بمستشفى الثغر، وإطلاق الهوية الجديدة لمركزي الأمير فواز والبوادي، بالإضافة لتطوير مبنى اللجان الشرعية لتوفير أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية لسكان وأهالي محافظة جدة.

واستمع الأمير مشعل بن ماجد لعرضٍ عن المشاريع الصحية الجاري تنفيذها بالمحافظة كتحسين الواجهات الخارجية وتطويرها في المرافق الصحية، إلى جانب تطوير 14 مركزاً صحياً بهوية جديدة وإعادة تأهيل المرافق بشكل كامل ورفع كفاءة البنى التحتية.

وبارك الأمير مشعل بن ماجد افتتاح وتطوير هذه المشاريع، مشيراً في تصريح صحفي إلى أن الأطفال غالين علينا، ويحتاجون لرعاية وعناية خاصة وإطلاق الهوية الجديدة لقسم الطوارئ ‫بمستشفى العزيزية للأطفال إضافة جديدة، وكذلك المشاريع الأخرى مؤكداً المضي بخدمة المواطنين والعناية بصحتهم امتداداً للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للرعاية الصحية في المملكة مضيفا أن محافظة جدة لن تكتفي بالمشاريع الصحية الحالية والمشاريع قادمة وسترى النور قريبا وتخدم المواطنين متمنياً لمنسوبي صحة جدة التوفيق والسداد.

فيما أعرب الدكتور "الربيعة" عن شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد على تشريفه وحضوره لافتتاح تلك المشاريع المباركة التي ستحقق الاهداف المنشودة.

يُذكر أن تلك المشاريع قد بلغت قيمتها (32.317.966) مليون ريال.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
02:18 PM

بحضور "الربيعة".. "مشعل بن ماجد" يُدشّن مشاريع صحية بـ 32 مليون ريال في جدة

أكد المضي بخدمة المواطنين والعناية بصحتهم امتداداً للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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دشّن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور مشعل السيالي، والمشرف العام على مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال الدكتور محمد باجبير وعدد من مسؤولي الصحة، اليوم، عدداً من المشاريع الصحية والتطويرية التي تنفذها الوزارة بمحافظة جدة.

واطّلع محافظ جدة على مشروع توسعة العناية المركزة وتجهيز غرف العمليات والمساندة بمستشفى العزيزية للأطفال، كما دشّن مبنى الطوارئ بمستشفى الثغر، وإطلاق الهوية الجديدة لمركزي الأمير فواز والبوادي، بالإضافة لتطوير مبنى اللجان الشرعية لتوفير أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية لسكان وأهالي محافظة جدة.

واستمع الأمير مشعل بن ماجد لعرضٍ عن المشاريع الصحية الجاري تنفيذها بالمحافظة كتحسين الواجهات الخارجية وتطويرها في المرافق الصحية، إلى جانب تطوير 14 مركزاً صحياً بهوية جديدة وإعادة تأهيل المرافق بشكل كامل ورفع كفاءة البنى التحتية.

وبارك الأمير مشعل بن ماجد افتتاح وتطوير هذه المشاريع، مشيراً في تصريح صحفي إلى أن الأطفال غالين علينا، ويحتاجون لرعاية وعناية خاصة وإطلاق الهوية الجديدة لقسم الطوارئ ‫بمستشفى العزيزية للأطفال إضافة جديدة، وكذلك المشاريع الأخرى مؤكداً المضي بخدمة المواطنين والعناية بصحتهم امتداداً للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للرعاية الصحية في المملكة مضيفا أن محافظة جدة لن تكتفي بالمشاريع الصحية الحالية والمشاريع قادمة وسترى النور قريبا وتخدم المواطنين متمنياً لمنسوبي صحة جدة التوفيق والسداد.

فيما أعرب الدكتور "الربيعة" عن شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد على تشريفه وحضوره لافتتاح تلك المشاريع المباركة التي ستحقق الاهداف المنشودة.

يُذكر أن تلك المشاريع قد بلغت قيمتها (32.317.966) مليون ريال.

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