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السويد: وفيات كورونا تتجاوز 4 آلاف حالة

من بين 33843 إصابة مؤكدة بالفيروس

أعلنت السويد اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على أراضيها تجاوز عتبة 4000 وفاة، وذلك بعدما حظي النموذج السويدي في التعامل مع الوباء باهتمام عالمي، طبقاً لـ"أ ف ب".
وقالت وكالة الصحة العامة السويدية اليوم، إنه تم تسجيل 4029 وفاة من بين 33843 إصابة مؤكدة بالفيروس، وأن نسبة 90% من الوفيات تعود لأشخاص تفوق أعمارهم 70 عامًا.
ووفق موقع "وورلد ميتر"، يتجاوز معدل الوفيات لكل مليون شخص في السويد (399) بكثير نظيره في النرويج (43) والدنمارك (97) وفنلندا (56).
لكنه لا يزال أدنى من فرنسا (435) والمملكة المتحدة وإيطاليا (كلاهما 542) وإسبانيا (615).

فيروس كورونا الجديد

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السويد: وفيات كورونا تتجاوز 4 آلاف حالة
سبق

أعلنت السويد اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على أراضيها تجاوز عتبة 4000 وفاة، وذلك بعدما حظي النموذج السويدي في التعامل مع الوباء باهتمام عالمي، طبقاً لـ"أ ف ب".
وقالت وكالة الصحة العامة السويدية اليوم، إنه تم تسجيل 4029 وفاة من بين 33843 إصابة مؤكدة بالفيروس، وأن نسبة 90% من الوفيات تعود لأشخاص تفوق أعمارهم 70 عامًا.
ووفق موقع "وورلد ميتر"، يتجاوز معدل الوفيات لكل مليون شخص في السويد (399) بكثير نظيره في النرويج (43) والدنمارك (97) وفنلندا (56).
لكنه لا يزال أدنى من فرنسا (435) والمملكة المتحدة وإيطاليا (كلاهما 542) وإسبانيا (615).

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
06:45 PM

السويد: وفيات كورونا تتجاوز 4 آلاف حالة

من بين 33843 إصابة مؤكدة بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السويد اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على أراضيها تجاوز عتبة 4000 وفاة، وذلك بعدما حظي النموذج السويدي في التعامل مع الوباء باهتمام عالمي، طبقاً لـ"أ ف ب".
وقالت وكالة الصحة العامة السويدية اليوم، إنه تم تسجيل 4029 وفاة من بين 33843 إصابة مؤكدة بالفيروس، وأن نسبة 90% من الوفيات تعود لأشخاص تفوق أعمارهم 70 عامًا.
ووفق موقع "وورلد ميتر"، يتجاوز معدل الوفيات لكل مليون شخص في السويد (399) بكثير نظيره في النرويج (43) والدنمارك (97) وفنلندا (56).
لكنه لا يزال أدنى من فرنسا (435) والمملكة المتحدة وإيطاليا (كلاهما 542) وإسبانيا (615).

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